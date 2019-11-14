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芭樂銷美國果農觀望 「成本高價格勢必要提升」

2019-11-14 19:24聯合報 記者林敬家／即時報導

政府上個月宣布台灣芭樂將外銷美國，彰化主要產區農會和農民陸續與貿易商和合作社洽談，溪州鄉有農民認為外銷有平穩產銷的作用，但現在供應國內的芭樂量不夠，加上外銷美國規則嚴格，相關「遊戲規則」還在了解、克服，不急著搶前幾批外銷。

溪州番石榴第三產銷班長葉佳憬種植產銷履歷優質芭樂也管理芭樂集貨場，最近許多業者找他洽談外銷美國事宜，也有外縣市農會想到他園裡參訪，提升種植品質，都是為外銷美國做準備，葉佳憬說，早在政府公布外銷消息前，農糧署陸續與農民開會，在維持現有外銷市場之餘也鼓勵攻進美國，貿易商都想搶第一批出口，今年12月左右台灣芭樂有可能就能首航到美國。

今年雨水多，落果影響芭樂產量，社頭農會總幹事蕭浚二說，近期雖有貿易商來產地洽談，但社頭目前每台斤產地價收購達25元以上，國內供不應求，能外銷的量有限，8年前社頭芭樂也曾嘗試外銷紐西蘭，但因成本太高中斷。

彰化縣芭樂以銷新加坡、香港較為穩定，早在10年前就讓芭樂外銷加拿大，彰化去年約有200噸銷量，但有農民認為，若國內拍賣價格每公斤在20元以上就沒有外銷必要，也因這種想法，想要穩定外銷有困難。

葉佳憬說，目前配合外銷大陸的業者一年四季每星期供貨，壓力實在大，雖外銷不見得可以賺大錢，但可以產銷調解，增加通路，應該像對國內盤商、通路一樣穩定供貨，不放棄任何銷售方式，但芭樂運抵美國前要經過攝氏1度以下持續17天低溫冷藏，還不能凍傷，冷藏後還要再次分級，剔除不良品，相關成本增加，價格勢必要提高。

溪州農民到芭樂集貨區交貨。記者林敬家／攝影
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溪州番石榴第三產銷班進行分級包裝。記者林敬家／攝影
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芭樂外銷須符合各國品規。記者林敬家／攝影
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