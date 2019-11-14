芭樂銷美國果農觀望 「成本高價格勢必要提升」

2019-11-14 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



政府上個月宣布台灣芭樂將外銷美國，彰化主要產區農會和農民陸續與貿易商和合作社洽談，溪州鄉有農民認為外銷有平穩產銷的作用，但現在供應國內的芭樂量不夠，加上外銷美國規則嚴格，相關「遊戲規則」還在了解、克服，不急著搶前幾批外銷。

溪州番石榴第三產銷班長葉佳憬種植產銷履歷優質芭樂也管理芭樂集貨場，最近許多業者找他洽談外銷美國事宜，也有外縣市農會想到他園裡參訪，提升種植品質，都是為外銷美國做準備，葉佳憬說，早在政府公布外銷消息前，農糧署陸續與農民開會，在維持現有外銷市場之餘也鼓勵攻進美國，貿易商都想搶第一批出口，今年12月左右台灣芭樂有可能就能首航到美國。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年雨水多，落果影響芭樂產量，社頭農會總幹事蕭浚二說，近期雖有貿易商來產地洽談，但社頭目前每台斤產地價收購達25元以上，國內供不應求，能外銷的量有限，8年前社頭芭樂也曾嘗試外銷紐西蘭，但因成本太高中斷。

彰化縣芭樂以銷新加坡、香港較為穩定，早在10年前就讓芭樂外銷加拿大，彰化去年約有200噸銷量，但有農民認為，若國內拍賣價格每公斤在20元以上就沒有外銷必要，也因這種想法，想要穩定外銷有困難。