走過921地震的下一哩路 台中邀國際學者看永續發展

2019-11-14 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



走過921的傷痛記憶，台中已經不一樣。2019台中學國際研討會11月15日、16日在中興大學舉行。台中市研考會今天安排日本、韓國、香港等地的專家學者與市府官員齊聚石岡與光復新村，思考台中921震後的地方創生及永續發展。

研考會主委吳皇昇表示，這次的國際研討會不只是制式化的會議模式，更有走入地方的實地探勘，透過政府官員與學者在現場的實質討論，不僅了解地方生態，台中學研究也更接地氣，對政策規劃將有相當的幫助。

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回顧這次現勘的石岡地區，當地民眾王先生至今仍餘悸猶存，回憶當年表示「當年921，是我目前經歷過最大的災難，好多人都在瓦礫堆與死神賽跑…」，921震碎許多家園，也讓石岡展開重建之路，今年台中學國際研討會特別走一趟石岡的重生之旅，帶領民眾認識921前的石岡，瞭解現在的石岡，並且展望石岡未來的發展。

吳皇昇表示，2019台中學國際研討會特別邀請日本的地方創生學者菊地端夫教授、韓國的城市行銷學者崔興碩教授以及香港的數位創業專家Ingrid Chung參訪台中石岡區的花樑鋼橋與霧峰區的光復新村，了解台中地方創生與青年創業相關的區域，更可提供這些區域發展的前瞻觀點，這對921災後的石岡重生別具意義。

日本菊地端夫教授表示，民間社團、協會的熱情與活力，是地方創生成功的必要條件，也應該結合當地大學的力量，將地方創生的理念傳達出去，如此才可以找回青年人返鄉就業，讓地方生機重現。