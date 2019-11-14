大選、2020台灣燈會 排擠中部社福年終募款

2019-11-14 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



總統大選倒數，幾乎沖淡了社福團體的愛心募款訊息。老五老基金會、人安創世華山、甘霖基金會都開始募集年菜。老五老基金會今年和湄南河泰式庭園餐廳合作，全台募集1500份。每年人安、創世、華山都辦「寒士吃飽」圍爐，今年要席開165桌募款也開跑。

華山市站長江月美說，總統、立委大選衝擊小額捐款，再加上2020台灣燈會在台中，中小企業會贊助燈會、捐政治獻金，年輕站長必須更主動積極拜訪工會、產業，要練就不怕被拒絕的勇氣。

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南投華山草屯天使站長韓佩吟說，這幾年景氣差，民眾募款減少，尤其是捐贈發票數量大幅減少，中獎獎金減少許多。明年選舉總統、立委，南投縣立委不像都會區立委小額捐款多，對南投公益團體募款衝擊較小，南投工商業不發達，勸募也不如都會區容易。

台中華盛頓中學學生主動發起「年夜飯、愛陪伴」，全校花1個月募集72萬元給老五老基金會。活動總召劉柏鋒說，響應的學生不喝珍奶、省下買球鞋的錢、也有人捐出獎學金，都想為長輩募一餐年夜飯。

老五老今天邀請72歲的饒爺爺提前圍爐，饒爺爺說，去年的年菜口味難忘，還把年菜盒子洗乾淨使用，很喜歡小年夜志工們送年菜到家裡的氣氛，陪他唱歌、貼春聯，熱熱鬧鬧才有過年的感覺。

老五老基金會表示，一份年菜1200元，也有加碼的捐款專案，3600元可助獨老年菜、房屋修繕、圓夢計畫。甘霖基金會今年要募850名獨老和身障者的年菜，目標經費100萬元。弘道基金會每年11月到隔年2月有「寒冬助老」計畫幫長輩，小額募款600元到3000元除舊佈新。

人安、創世、華山「寒士吃飽」圍爐在明年1月19日。華山市站長江月美說，寒士吃飽邀獨老、單親媽媽、街友，每桌認購1萬元含小紅包，正要開跑。