親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

台中花博園區遭質疑未維護 市府：燈會前整建

2019-11-14 18:28中央社 台中14日電

台中市政府近期被質疑未妥善維護花博園區，新聞局長黃國瑋今天表示，花博結束後園區即不對外開放，預計燈會佈展前一次完成維護整建，未來將移交給中央佈展，迎接台灣燈會

台中世界花卉博覽會已在今年4月24日閉幕，台中市政府今年1月得知取得台灣燈會主辦權後，便將花博園區列為「燈會整建區」。

黃國瑋說，花博結束後園區不對外開放，也沒有展覽，為避免浪費公帑，規劃燈會佈展前將一次完成維護整建，並將場地交由中央佈展燈區，絕非外界質疑沒有維護。

黃國瑋說明，交通部觀光局主燈將設在后里花博園區的森林園區，「聆聽花開的聲音」大型裝置前則將打造為聆聽廣場，市府也配合中央主燈區規劃，進行各項整建作業，完成後將移交給交通部觀光局佈展，迎接明年2月8日點燈。

另外，針對台中花博建築師日前質疑市府為辦台灣燈會拆除園區內的「發現館」及「遊客中心」。黃國瑋則表示，根據2016年行政院農委會公文，當初設計展館時就已清楚定位為「臨時展館」，明訂展後必須拆除恢復原狀，因此當初還特別要求建築師採取可回收再使用的建材，方便「拆遷再利用」。

他說，為符合花博核心的永續價值，依據原規劃，花博臨時展館的可回收再利用建材都將重新運用，並已媒合機關學校展示教學，另也將用於公園，打造景觀意象、休憩空間或休閒座椅，發揮更大經濟效益。

台灣燈會花博建築

相關新聞

走過921地震的下一哩路 台中邀國際學者看永續發展

2019-11-14 18:56

大選、2020台灣燈會 排擠中部社福年終募款

2019-11-14 18:42

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

公幼招生家長搶排隊 中市教局：3年公共化達兩百班

2019-11-14 17:48

議員爆台灣燈會壓榨輪值老師 中市教局：有編加班費

2019-11-14 17:40

劉峯松新書發表 與翁金珠話情事

2019-11-14 16:50

選立委何時請辭副市長 楊瓊瓔：依法辦理

2019-11-14 15:02

居民「三聲」無奈 溪州台一線路不平噪音吵到睡不著

2019-11-14 14:59

熱門文章

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49

12強／張奕家譜曝光 網友讚：根本中職夢幻隊

2019-11-14 09:00

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

2019-11-13 22:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top