台中花博園區遭質疑未維護 市府：燈會前整建
2019-11-14 18:28中央社 台中14日電
台中市政府近期被質疑未妥善維護花博園區，新聞局長黃國瑋今天表示，花博結束後園區即不對外開放，預計燈會佈展前一次完成維護整建，未來將移交給中央佈展，迎接台灣燈會。
台中世界花卉博覽會已在今年4月24日閉幕，台中市政府今年1月得知取得台灣燈會主辦權後，便將花博園區列為「燈會整建區」。
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黃國瑋說，花博結束後園區不對外開放，也沒有展覽，為避免浪費公帑，規劃燈會佈展前將一次完成維護整建，並將場地交由中央佈展燈區，絕非外界質疑沒有維護。
黃國瑋說明，交通部觀光局主燈將設在后里花博園區的森林園區，「聆聽花開的聲音」大型裝置前則將打造為聆聽廣場，市府也配合中央主燈區規劃，進行各項整建作業，完成後將移交給交通部觀光局佈展，迎接明年2月8日點燈。
另外，針對台中花博建築師日前質疑市府為辦台灣燈會拆除園區內的「發現館」及「遊客中心」。黃國瑋則表示，根據2016年行政院農委會公文，當初設計展館時就已清楚定位為「臨時展館」，明訂展後必須拆除恢復原狀，因此當初還特別要求建築師採取可回收再使用的建材，方便「拆遷再利用」。
他說，為符合花博核心的永續價值，依據原規劃，花博臨時展館的可回收再利用建材都將重新運用，並已媒合機關學校展示教學，另也將用於公園，打造景觀意象、休憩空間或休閒座椅，發揮更大經濟效益。
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