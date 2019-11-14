溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



為解決溪頭每遇連假就塞車的窘況，南投縣長林明溱現勘後拍板，確定不再爭取增建新立體停車場計畫，並得到台大實驗林的支持，將從第一停車場向下延伸800公尺，以不砍樹為原則，進行拓寬路幅開放單邊停車，同時開闢第二客運接駁轉運站，多管齊下減少車流。

工務處表示，縣151號延溪公路是計畫道路，路幅寬度應該是15公尺，但從廣興村以上只有12公尺，每年超過200萬名遊客入園，但溪頭腹地有限，上山車輛停車問題嚴重，造成車輛回堵大排長龍，不但造成居民的抱怨，也影響國人出遊的意願，雖有意爭取全線開放路幅到15公尺，但營建署有意見，擔心破壞溪頭的好山好水。

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縣府前瞻計畫原定在溪頭立體停車場預定地「廣停一」興建面積約0.6公頃的立場停車場，發現花費1.3億只能增加130個停車位，並無法解決目前的大量車流，有意開放內湖國小以上路幅，將現有道路寬度從12公尺拓寬至15公尺，在不破壞山林下，實施單邊停車來增加停車位不足。

縣長林明溱下午來到溪頭履勘，同意工務處以緊急處置方式，報請台大實驗林同意自第一停車場以下800公尺，先就路幅、邊溝進行路面處理，並在杉林溪分流路口以下，希望路邊停車位能夠採行單邊斜插車位劃設，讓該路段的停車位路幅能夠充分利用，估計可以增加200個車位。

台大實驗林表示，連假每天載客前來溪頭遊玩的遊覽車，均在100輛以上，大客車位不足，也造成小型車位被大車占據問題，因此，在假日或壅塞狀態時，會彈性放寬管制，讓車輛停置園區內以增加車輛運轉以外，也將從第2停車場開始試辦自動化停車設置，以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候的時間。