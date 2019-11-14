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公幼招生家長搶排隊 中市教局：3年公共化達兩百班

2019-11-14 17:48聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

每逢公立幼兒招生季，就會出現家長大排長龍等待抽籤，議員表示，家長請託就讀公立幼兒園電話接不完。台中市議員邱素貞、蕭榮澤、陳淑華、謝明源今聯合質詢時，要求市府盤點學校閒置空間，增設公立幼兒園及非營利幼兒園，以擴大公共化教保服務的供應量。希望自108-111學年度，擴增台中公共化幼兒園至少達 200班以上。

教育局長楊振昇說，推動「公幼公托倍增計畫」中市府採多管齊下，市府規劃自 108-111 學年度擴增本市公共化幼兒園可達 180 班以上。

楊振昇說，以108學年度來說，台中市核定增設公共化幼兒園計 41 班。第 1 學期本市公共化教保服務供應量，公立幼兒園計241 園、非營利幼兒園計 11 園。109 學年度會再增加共 88 班，核收人數預計可達約 2,500 人。

另邱素貞關心東南區公共化增設情形，楊振昇表示，東區 6 所國小都設附幼，收600 人；南區 4 所國小，3 所已設附幼，核收 300 人。

民進黨議員謝明源（左起）邱素貞、江肇國建議教育局把閒置教室設公幼。記者陳秋雲／攝...
民進黨議員謝明源（左起）邱素貞、江肇國建議教育局把閒置教室設公幼。記者陳秋雲／攝影
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幼兒園台中市邱素貞

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