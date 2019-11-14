議員爆台灣燈會壓榨輪值老師 中市教局：有編加班費
2019-11-14 17:40
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市政府舉辦台灣燈會，教育局鼓勵各校參與全國花燈競賽展出，12所國中小老師還要到展區輪值。台中市議員謝志忠、張玉嬿今在市議會教育文化委員會質詢，指近日接獲陳情表示，輪值教師須值到晚上10點，但展場偏遠交通不便，兩名議員要求教育局立即檢討。
台中市政府教育局指出，目前燈會期間有編列加班費，讓協助收、退件以及輪值的承辦、協辦學校人員，依規辦理加班費請領或加班補休。
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謝志忠、張玉嬿表示，12所國中小老師自明年1月30日布展至2月25日撤展，近一個月的時段排了各校輪值，每次分作上午10點到下午4點、及下午4點到晚上10點兩梯次，但后里園區地屬偏遠，卻完全沒有考慮到夜間輪值人員返家交通問題，且超時部份只能以公假擇日補修。
謝志忠表示，長時間的繁重作業準備，輪值甚至需要加班到10點，難道要讓所有教職同仁，通通用榮譽感來加班嗎？
另各國中小也依教育局指示，鼓勵參與競賽，期間需製作1到3件花燈作品參展，期間需設計、備料、運送、布展、撤展等程序，大型花燈更需要專業運送，花費時間精神準備繁瑣，花燈製作材料費用僅補助部分，不夠的通通由學校自籌。
教育局表示，市府採鼓勵方式邀請學校參賽，並無強制各校繳交一定數量作品。
謝志忠與張玉嬿議員呼籲，台中辦燈會是喜事，花燈競賽也本意是培養師生互動合作的精神，不應該演變成壓榨老師的情況，強力要求教育局與相關單位密切溝通，補助該給的就給，絕對不能省，要立即檢討改善
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