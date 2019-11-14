劉峯松新書發表 與翁金珠話情事

2019-11-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



彰化縣前縣長翁金珠（左一）的夫婿也是前文獻會主委劉峯松（左二 ），今天舉辦「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書簽書會。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

彰化縣前縣長翁金珠的夫婿，也是前文獻會主委劉峯松，從年輕就一直有寫日記習慣，除了是他一生完整的紀錄外，更是鮮活的台灣民主運動史。在翁金珠鼓勵下，劉峯松最近出版「劉峯松全集1─堅持走對的路」，與大家分享，在今天的簽書會中，他們還互相爆料，大揭當年情書往來私密，鰜鰈情深溢於言表。

即將邁入80歲的劉峯松，從員林農校畢業後，努力考上教師，在擔任多年老師後，又高考及格，在轉任法院觀護人，因關心台灣民主政治及參加國大代表選舉，被依「煽惑內亂罪」判刑，繫獄三年半，由翁金珠代夫出征，翁從此在政壇嶄露頭角。劉峯松後來擔任台北縣文化中心主任、台灣文獻館館長等職，退休後還專任媒人公，成就不少好姻緣。

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劉峯松今天的「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書發表會，由劉峯松的老伴、好朋友、現任國策顧問翁金珠引言，會場來了許多政治夥伴、文學界人士，過程中，充滿著感性與幽默。

翁金珠說，劉峯松從年少時，每天有寫日記習慣，勤於筆耕，練就好文筆，加上思路佳，每天爬格子累積數百萬字。她因此鼓勵他出書，將所紀錄深具歷史價值的人與事、台灣歷史、教育文化及婚姻媒介等， 與社會大眾分享，經拓展基金會提案後，獲國家人權博物館贊助，順利出版。

劉峯松說，他每天寫的日記，如果等著兒孫出版，很多珍貴紀錄就會漏失，由自己整理出版才不會「走鐘」（走樣），而這是第一集，他希望出到十集。他說，文字對文化保存很重要，他因此鼓勵大家要常寫作，然後要老婆幫忙出版。