親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨駁：吳敦義退十四、換吳斯懷、邱毅是子虛烏有

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

劉峯松新書發表 與翁金珠話情事

2019-11-14 16:50聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣前縣長翁金珠（左一）的夫婿也是前文獻會主委劉峯松（左二 ），今天舉辦「劉峯...
彰化縣前縣長翁金珠（左一）的夫婿也是前文獻會主委劉峯松（左二 ），今天舉辦「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書簽書會。記者劉明岩／攝影
分享

彰化縣前縣長翁金珠的夫婿，也是前文獻會主委劉峯松，從年輕就一直有寫日記習慣，除了是他一生完整的紀錄外，更是鮮活的台灣民主運動史。在翁金珠鼓勵下，劉峯松最近出版「劉峯松全集1─堅持走對的路」，與大家分享，在今天的簽書會中，他們還互相爆料，大揭當年情書往來私密，鰜鰈情深溢於言表。

即將邁入80歲的劉峯松，從員林農校畢業後，努力考上教師，在擔任多年老師後，又高考及格，在轉任法院觀護人，因關心台灣民主政治及參加國大代表選舉，被依「煽惑內亂罪」判刑，繫獄三年半，由翁金珠代夫出征，翁從此在政壇嶄露頭角。劉峯松後來擔任台北縣文化中心主任、台灣文獻館館長等職，退休後還專任媒人公，成就不少好姻緣。

劉峯松今天的「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書發表會，由劉峯松的老伴、好朋友、現任國策顧問翁金珠引言，會場來了許多政治夥伴、文學界人士，過程中，充滿著感性與幽默。

翁金珠說，劉峯松從年少時，每天有寫日記習慣，勤於筆耕，練就好文筆，加上思路佳，每天爬格子累積數百萬字。她因此鼓勵他出書，將所紀錄深具歷史價值的人與事、台灣歷史、教育文化及婚姻媒介等， 與社會大眾分享，經拓展基金會提案後，獲國家人權博物館贊助，順利出版。

劉峯松說，他每天寫的日記，如果等著兒孫出版，很多珍貴紀錄就會漏失，由自己整理出版才不會「走鐘」（走樣），而這是第一集，他希望出到十集。他說，文字對文化保存很重要，他因此鼓勵大家要常寫作，然後要老婆幫忙出版。

劉峯松在簽書會中，也大揭跟翁金珠情事，提到不久前，翁金珠拿出大疊他們當年魚雁往來的情書，他不禁仔細端詳，才發現原來翁金珠也會寫信，兩人在會場互相打趣，劉峯松以「娶這個某(妻子)，才會做這麼多事。」做為結語，老夫老妻含蓄的甜蜜，盡在不言中。

彰化縣前縣長翁金珠（前排左四）的夫婿也是前文獻會主委劉峯松（前排左三 ），今天舉...
彰化縣前縣長翁金珠（前排左四）的夫婿也是前文獻會主委劉峯松（前排左三 ），今天舉辦「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書簽書會。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣前縣長翁金珠的夫婿也是前文獻會主委劉峯松，今天舉辦「劉峯松全集1─堅持走對...
彰化縣前縣長翁金珠的夫婿也是前文獻會主委劉峯松，今天舉辦「劉峯松全集1─堅持走對的路」新書簽書會。記者劉明岩／攝影
分享

情書婚姻

相關新聞

議員爆台灣燈會壓榨輪值老師 中市教局：有編加班費

2019-11-14 17:40

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

公幼招生家長搶排隊 中市教局：3年公共化達兩百班

2019-11-14 17:48

選立委何時請辭副市長 楊瓊瓔：依法辦理

2019-11-14 15:02

居民「三聲」無奈 溪州台一線路不平噪音吵到睡不著

2019-11-14 14:59

潭子聯合競總茶會 洪慈庸、林飛帆睽違4年再合體

2019-11-14 14:46

台中內新國小發明展得獎 區農會總幹事加碼獎勵金

2019-11-14 14:38

中央大方撒錢政策買票 中市議員：改建老舊教室很小氣

2019-11-14 14:14

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top