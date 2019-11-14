居民「三聲」無奈 溪州台一線路不平噪音吵到睡不著
2019-11-14 14:59
聯合報 記者林敬家
／即時報導
台一線224K溪州鄉水尾村路段，因拆除舊時的地磅站，卻未將前後路面整平，長期以來車輛行經該路段都如騎馬一樣連續震動，來來往往的車輛發出聲響讓住在路旁的居民飽受噪音之苦，公路局彰化工務段今天與地方人士現場會勘，承諾下個月施工改善。
溪州鄉長江淑芬說，早期因西螺大橋限重，為延長橋梁壽命，車輛行經西螺大橋時，重車須先到地磅測重後，才能行經大橋，現因西螺大橋禁止重車通行，改走溪州大橋，地磅功能早已喪失，廢棄不用，但因地磅裝置突出路面，造成路面不平，車輛行經時發生極大噪音。
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住在該舊地磅路段旁的10多戶人家長年飽受困擾，82金姓老翁說，大車來來往往晚上幾乎睡不著覺，精神壓力相當大，地面落差2吋，一輛車經過就「碰碰碰」震3下，大型車空車聲音更是嚇人，真的如老歌歌曲「三聲無奈」。
彰化工務段表示，該處應是民國79年後拆除地磅後的位置，地磅區前後路面考量到地面下方可能有舊基礎，鋪路時未一起平整鋪上柏油，導致水泥地和柏油共存，前後路面不平整，計畫打掉水泥，再鋪上柏油路面，讓道路等高，改善噪音問題。
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