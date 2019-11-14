潭子聯合競總茶會 洪慈庸、林飛帆睽違4年再合體
2019-11-14 14:46
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
總統蔡英文、立委洪慈庸潭子聯合競選總部11月16日舉辦進駐茶會，邀請立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆將到場站台力挺，也是洪慈庸、林飛帆睽違4年首度合體，並規劃台中在地團體「來福洞洞么」演出脫口秀。
洪慈庸指出，當初在立法院提案軍官士官退場機制，朝野政黨協商陷入僵局時，蘇嘉全院長率先表態支持軍士官退場機制，並協助順利整合意見，促成該案三讀通過，共同催生，相當感謝蘇院長。
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洪慈庸表示，林飛帆也是她的好戰友，4年前首次參選立委，林飛帆就陪同她掃市場，並站台潭子選前之夜活動，4年後再度造訪潭子，再次站台助她一臂之力「意義非凡」！也希望藉此展現青年世代的團結力量。
洪慈庸說，蔡英文、洪慈庸神岡聯合競選總部上周已成立；11月16日潭子聯合競選總部舉辦進駐茶會；大雅聯合競選總部預計於11月23日成立；潭子聯合競總、后里聯合競總則在11月30日成立。
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