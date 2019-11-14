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台中內新國小發明展得獎 區農會總幹事加碼獎勵金

2019-11-14 14:38聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市大里區農會總幹事賴東陽（左四）獲悉學生得獎，特別再以個人名義加碼送給小朋友...
台中市大里區農會總幹事賴東陽（左四）獲悉學生得獎，特別再以個人名義加碼送給小朋友獎勵金12000元。圖／大里區農會提供
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台中市大里區內新國小學生日前參加2019世界青少年發明展國際賽，以「可浮動式太陽能警示燈」及「光迷宮遊戲」獲得1銀1銅成績。大里區農會除了在參賽小朋友出國前贊助2萬元經費，總幹事賴東陽獲悉學生得獎，特別再以個人名義加碼送給小朋友獎勵金12000元。

賴東陽指出，小朋友們的創意可貴，大里區農會很樂意支持小朋友出國爭光，加上小朋友又能得獎回來，他個人十分感動，很高興小朋友有這樣的成就。

今年有43個國中小及高中職隊伍參加在印尼舉辦的世界青少年發明展，內新國小學生李佳欣、陳盈澍、陳佳欣設計的可浮動式太陽能警示燈，獲防災應變組銀牌；而高英豪、林品嫻及益民國小張景昀共同設計的光迷宮遊戲則獲得運動育樂組銅牌。

學校老師說，除了獲獎，整個參賽過程，也是國際教育的一種體驗，學生們經過半年的英文聽說訓練，在比賽現場得面對各國評審、民眾進行解說、問答、互動，也與各國選手交流、互動，體驗當地的食物，同時也參觀了印尼首都雅加達的城市風貌，這些都是國際教育的真實體驗。

發明展印尼出國台中市

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