王惠美參訪日無人機廠商 盼導入應用彰化農漁業

2019-11-14 14:52 中央社 記者吳哲豪彰化14日電



彰化縣長王惠美前往日本參訪，今天訪問日本最大無人機服務廠商，了解智慧農用無人機應用範圍；王惠美說，希望汲取經驗，作為彰化縣導入無人機在農漁業的應用與借鏡。

彰化縣是全台水五金重鎮，縣府協助水五金產業拓展海外市場，邀集20多家廠商赴日本參加日本住宅建築展，王惠美率團在12日出發，與台日水五金業者交流，藉此提升台灣業者的曝光及增加訂單機會，預計16日返台。

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彰化縣政府今天發出新聞稿指出，由王惠美帶團的彰化縣水五金產業前往日本參加建築展，今天參訪全日本最大無人機服務廠商Terra Drone株式會社。

日方代表說明，日本有許多小塊種植面積的農田，農夫會先把路線圖規劃好，利用無人機噴灑農藥，另外，也能運用無人機檢視屋頂有無損壞和監測土石流等。

王惠美表示，面對許多農業缺工情形，希望借鏡日本吸取經驗，作為彰化縣未來研究導入無人機技術應用農漁業參考，並期盼以高科技輔助提升農業生產力，以智慧農業技術克服農村勞動力老化問題。

她指出，希望彰化青農能學習與科技結合，以更新穎方式來創造更大農業產值，無人機也可以用在救災及探勘。