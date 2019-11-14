中央大方撒錢政策買票 中市議員：改建老舊教室很小氣
2019-11-14 14:14
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市有不少國中小校舍老舊甚至有安全疑慮急須改善，不過，礙於地方財政困窘及中央給的補助款不足，改建時程一拖再拖。台中市議員李榮鴻今天在市議會文化教育業務質詢中質疑，民進黨中央執政，為選舉可以到處撒錢政策買票，對投資基礎教育建設卻少得可憐。
市議員李榮鴻舉例說，外埔區外埔國中老舊校舍整建工程，總經費1億4600多萬，教育部只補助320萬，只有2%，連零頭都算不上，剩下的1億4300多萬都要台中市自己籌措，大甲區大甲國小北棟校舍拆除重建，總經費1億1100萬，教育部也只補助4000萬，約二成四左右。
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李榮鴻強調，他很支持老舊教室盡快重建，給孩子更舒適安全的學習空間，但中央補助卻七折八扣、非常小氣。中央光是給交通部推動國民旅遊秋冬補助加上夜市抵用券一口氣就灑了40億，每個學校老舊危險教室拆除重建經費大約一億多，中央卻不給補助，實在很沒道理。
教育局長楊振昇表示，台中市從105年至108年各國中小學校舍新建及拆除重建工程，總經費約45億5614萬，其中台中市要自籌約35億，約占77%，反觀中央只補助10億5900多萬，比率只有二成三，真的很少。楊振昇強調，中央要推動地方教育建設地方樂觀其成，但中央只給二成補助、要地方負擔八成，太不合理，最好全額補助。
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