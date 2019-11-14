藥師當農夫3年種出低鉀蔬菜 「腎食堂」造福腎臟病友

2019-11-14 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



許多腎臟病患者害怕吃進過多的鉀，蔬菜都得切碎後汆湯了再吃，但不僅口感沒了，減鉀效果亦不佳，智耕創新公司執行長黃明發看到自己岳母受此之苦，藥師出身的他3年來投入蔬菜栽種研究，終於經由栽種技術的改變和嘗試出特殊的「養液」，種出含鉀量只有一般蔬菜4成的蔬菜，受到腎臟病患者的歡迎。

黃明發的此一創新蔬菜栽培法在成立公司後，由中興大學育成中心輔導，前年獲得教育部創新創業獎，去年獲得科技部萌芽技畫補助250萬元，昨則再獲得經濟部中小企業創新研究獎的肯定，讓他感覺終於走出一條路來。

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為了種出心中理想的蔬菜，國防醫學大學生物及免疫學研究所畢業的黃明發進一步報考中興大學植病系博士班就讀，這期間曾有老師以種植蔬菜使用的肥料一定含有氮、鏻、鉀等元素而勸他放棄，但是他不死心，終於研究出新的栽種法，並申請專利。

黃明發的方法是研究出適合蔬菜生長又能達到低鉀目的的養液配方，引用以色列的滴灌系統，每天定時定量噴灑養液。而且為了杜絕汙染，他在新社闢建了300坪的溫室，採用把蔬菜種在架子上的離地栽種法，並以費洛蒙等方法杜絕蟲害，不用農藥，因此不僅隔離了病原菌、減少來自土壤的汙染，也達到可以生食的標準。且因為是種在溫室裡，不用LED燈照射，完全採用自然光，符合「精準農業」做法。