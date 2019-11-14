為農漁業缺工找出路 王惠美到日本無人機大廠取經

2019-11-14 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



無人機從軍事、工商業、農業到娛樂等，都廣泛運用，彰化縣長王惠美率團赴日參展，今天前往日本當前最大也是世界第二大的無人機服務廠商Terra Drone 株式會社，參訪觀摩智慧農業農用無人機等相關先進作為，王惠美表示，面對農業缺工，彰化縣未來研究導入無人機技術在農漁業應用，以提升生產力與競爭力。

縣府指出，農用無人機的運用及發展在國外已行之有年，如美、日、歐盟與中國大陸等國。在2016 年成立於日本東京的 Terra Drone 無人機服務公司，以提供無人機應用軟體及無人機檢測應用服務。

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王惠美一行參訪的此一新創產業基地員工平均年齡約28歲，負責接待的Terra Drone株式會社海外事業責任者神取弘太表示，現在日本已經很普遍使用無人機進行土地的測量，包括橋梁及危險性的工程，都是運用無人機協助作業，透過無人機照相了解現況，並且將數據上傳到雲端，運用軟體進行分析與解析。

神取弘太透過翻譯指出，日本有很多小塊的種植面積的農田，他們先把路線圖規畫好，利用無人機散播噴灑農藥，並且應用無人機多次巡迴檢測電波，所蒐集的資料再透過軟體分析，現在無人機運用的範圍也包含檢視屋頂是否損壞、自然災害土石流等，希望將來透過系統的開發，整合系統與資料，從直接在塔台透過雲端進行控制與蒐集資料、分析資料再回傳給使用無人機的客戶。

王惠美說，此次參訪智慧農業農用無人機，希望透過學習讓未來彰化特別是在農業上，尤其農村人口老化很快，最近即有很多年輕人來投入，希望青農也能夠與科技結合，透過更新穎的方式來創造更大的農業產值，另外，無人機也可以用在相關的救災及探勘，可以減少更多人力的付出，帶出更大的產值，期許透過這次參訪習取相關經驗讓彰化的農業能夠有不一樣的發展。