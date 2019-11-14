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南投沒有垃圾焚化爐 立委蔡培慧率環保署現勘掩埋場

2019-11-14 12:51聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣境內沒有焚化爐，長期仰賴轉運處理，外運所屬焚化爐逢年度歲修，加上冬季空污嚴重須減少焚化總量，致全縣垃圾堆積情況將愈趨惡化，立委蔡培慧上午環保署、環保局及草屯鎮公所至草屯垃圾掩埋場現勘，承諾以提高清運量、源頭減量、建自主處理系統等三階段進行改善。

蔡培慧指出，家戶垃圾跟農業廢棄物的處理，是沒有焚化爐的縣市普遍存在的問題，南投縣內每天的垃圾產出量約230噸，實際能夠外運的僅有83公噸，換言之，每天有150-170公噸的垃圾持續累積且無法處理，南投垃圾問題難解，上會期多次要求環保署及農委會現勘，及早提出因應對策。

地方民代指出，垃圾危機不只是視覺不美觀，也會影響居民的身體健康，更不希望遊客進到南投，看到的不是中央山脈而是垃圾山，希望縣府盡速增設廚餘處理，想方設法從不同源頭來減少垃圾量。

環保署表示，署內經和其他縣市協調後，終於同意每日增加30至50噸外運量，更在今年6月核定1422萬元辦理「南投縣綠能永續中心計畫」的可行性評估及先期規畫作業，盼南投縣政府能早日建置垃圾自主的處理系統。

南投環保局呼籲，縣民要從源頭實施垃圾減量，個人做好垃圾分類的基礎工作，希望大家共同響應節能減碳、減少製造垃圾，且避免使用一次性用品，隨手為環保盡一份心力。

草屯有座垃圾山，立委蔡培慧率環保署掩埋場現勘，要求建自主處理系統等三階段進行改善...
草屯有座垃圾山，立委蔡培慧率環保署掩埋場現勘，要求建自主處理系統等三階段進行改善。記者黑中亮／攝影
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草屯有座垃圾山，立委蔡培慧率環保署掩埋場現勘，要求建自主處理系統等三階段進行改善...
草屯有座垃圾山，立委蔡培慧率環保署掩埋場現勘，要求建自主處理系統等三階段進行改善。記者黑中亮／攝影
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焚化爐環保署蔡培慧

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