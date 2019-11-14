奧萬大周末部落賞楓音樂會 成人半票兒童免費
2019-11-14 12:27
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
奧萬大吊橋仍在檢方封閉中，但配合部落籌辦已久的「奧萬大草地野餐音樂會」、「布蘭原民市集」，仍將於11月16、17日邀請民眾前來聽音樂會、逛原民市集，不只可以前來欣賞楓紅景觀外，並帶領遊客前往各部落進行文化導覽，南投林管處表示，周末兩日期間，特別提供成人半票、12歲以下兒童免費入園的優惠，歡迎國人到奧萬大賞景攬勝。
處長李政賢表示，奧萬大國家森林遊樂區是「楓的原鄉」，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統的生活領域，每年秋冬之際，園區的楓樹與各種變色葉植物紛紛轉黃變紅，繽紛美麗，吸引大量遊客前往欣賞，但過去遊客常僅為欣賞楓紅景觀而來，忽略當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。
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南投林管處近年來主動與仁愛鄉公所、村辦公室、部落代表及社區發展協會幹部溝通籌畫，3年前在親愛村松林部落設置了原民市集，並以部落舊稱「布蘭（Pulan）」為名，讓居民可以展示豐富多樣的原住民文化內涵，就近展售在地的農特產品，運作相當成功。
最近更串連奧萬大與鄰近3村5部落的旅遊線，依據各部落特有的地景、文化、傳統生活、部落美食與傳說故事，打造具各部落特色的優質體驗行程，11月16日將於奧萬大森林園區內辦理「草地野餐」及「音樂會」活動，邀請有親愛國小親愛原鼓隊、伊斯昂原住民文化藝術團、武界布農族耆老古調吟唱及舞蹈演出，17日舉辦「布蘭原民市集開幕」及「部落悠遊趣」活動，包括有戰舞迎賓、「伊娜谷黃金香糯米」收穫祭入穀倉儀式等活動。
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