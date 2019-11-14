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大甲溪堤岸公園啟用 蔡其昌爭取2000多萬元已完工

2019-11-14 12:21聯合報 記者游振昇／台中即時報導

立法院副院長蔡其昌今天和經濟部水利署第三河川局長白烈燑、台中市議員施志昌和地方里長等人參加大甲溪畔堤防文曲里區段的大甲溪堤岸公園啟用典禮，地方居民向蔡其昌陳情，希望比照大安溪東安里區段打造一堤岸公園供民眾運動休憩，蔡爭取中央2194.8萬元經費，大甲溪堤岸公園上月完工，今天正式啟用。

蔡其昌表示，文曲里的這個堤岸公園是他和議員施志昌共同繳出的成績單，今天終於正式啟用，這幾年他們不斷在提升海線的生活品質，盡可能去尋找國有空地，並結合社區來共同管理。政府將雜亂的國有空地綠美化為公園綠地供民眾休憩運動，讓海線地區生活品質可以提升；施志昌說，這次爭取了2000多萬再完成大甲溪文曲里區段這個堤岸公園，未來除了文曲里外，義和里、武陵里民也都可以運用到這個公園。

蔡其昌107年11月向經濟部水利署爭取工程經費改善文曲里本路段堤防堤頂步道及其旁邊土地綠化，達地方民眾需求，工程總經費為2194萬8千元整，由經濟部水利署第三河川局執行，並於今年10月施工完成，今天正式啟用。

工程施作項目計有236公尺堤頂步道、堤防內步道145.5公尺、水域廊道85公尺、弧形休憩座椅1座、護坡及固床工等工程、綠美化工程，讓大甲區文曲里大甲溪畔河堤變成休閒運動河堤棧道，景色美又具實際的環保棧道，民眾可在此休閒談天，步行運動。

立法院副院長蔡其昌今天和相關單位參加大甲溪堤岸公園啟用典禮，他爭取2000多萬元...
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位參加大甲溪堤岸公園啟用典禮，他爭取2000多萬元完工。記者游振昇／攝影
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立法院副院長蔡其昌今天和相關單位參加大甲溪堤岸公園啟用典禮，他爭取2000多萬元...
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位參加大甲溪堤岸公園啟用典禮，他爭取2000多萬元完工。記者游振昇／攝影
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蔡其昌水利署

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