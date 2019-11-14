遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



日前台中花博建築師質疑市府為辦台灣燈會才拆除「發現館」及「遊客中心」。台中市再次澄清，根據2016年行政院農委會核定的公文，當初設計展館時，就已清楚定位為「臨時展館」，明訂「展後必須拆除恢復原狀」。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 近期外傳台中市政府並未妥善維護花博園區，新聞局長黃國瑋今天鄭重澄清「烏龍一場」。他指出，台中花博今年4月24日閉幕，而從1月份市府獲悉取得燈會主辦權後，便將花博園區列為「燈會整建區」，花博結束後不對外開放，也沒有展覽，為避免浪費公帑，原本就預計燈會佈展前「一次完成維護整建」，並將場地交由中央佈展燈區，絕非外界質疑沒有維護。

黃國瑋說明，交通部觀光局主燈將設在后里花博園區的森林園區，「聆聽花開的聲音」大型裝置前將打造為聆聽廣場，台中市配合中央主燈區規劃，正進行各項整建作業，完成後將移交給交通部觀光局佈展，迎接明年2月8日點燈，中央與地方攜手合作，會讓全民看見煥然一新的燈區。

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此外，日前台中花博建築師質疑市府為辦台灣燈會才拆除「發現館」及「遊客中心」。台中市再次澄清，根據2016年行政院農委會核定的公文，當初設計展館時，就已清楚定位為「臨時展館」，明訂「展後必須拆除恢復原狀」，因此特別要求建築師採取可回收再使用的建材，方便「拆遷再利用」，相信設計師相當清楚。