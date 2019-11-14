警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點
2019-11-14 09:54
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市「2019新社花海」已登場，台中市警局交通大隊每日都會派遣警用大型重型機車巡邏，對於園區周邊易壅塞路段機動方式支援，以利排除臨時狀況、維持交通順暢，不過警用大機車停放在路旁時，都會吸引遊客上前拍照，甚至詢問警方是否可與大重機一起合影，意外成新社花海另一拍照熱點。
台中市警局交通大隊表示，9日花海開園後，交大針對遊客人潮，規畫A級、B級部署。平日針對花海園區周邊重要道路、接駁站、停車場實施B級部署，以疏導車流，規畫53個交通疏導點，使用警力103人、義交58人。
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台中市交大表示，例假日、連續假日及人潮激增時，則啟動A級部署擴大疏導範圍，共規畫76個交通疏導點，使用警力209人、義交99人，以期能更迅速、有效地紓解車流。
台中市警局交大隊長林沐弘表示，為了節省民眾時間並維護道路順暢，呼籲遊客配合市府的交通規畫，將私人運具停放在花海園區外圍停車場，利用接駁車往返園區，讓花海園區周邊能一路順暢、人車均安。
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