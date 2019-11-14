南投市區域排水封蓋成停車場 議員質疑違反環保趨勢

2019-11-14 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣政府計畫將南投市三塊厝排水溝封蓋興建停車場，縣議員賴燕雪質疑，三和路、南陽路都是封掉大排興建停車場，但停車率不高，且封蓋後沒有清淤雜草叢生又惡臭影響防洪，其他縣市都在拆除排水溝封蓋打造親水環境，南投縣卻反其道而行，要求南投縣政府審慎評估考量，不要興建無效的停車場，導致南投市區發展停滯。

南投縣工務處長陳錫梧說，三塊厝排水是希望解決南陽路果菜市場停車需求，縣府雖有規畫，還是需要都市審議委員會審議通過，會聽取更多意見做為參考。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

賴燕雪說，三塊厝排水溝流經民權街與南陽路果莱市場，最近居民反映，三塊厝排水溝興建停車場，居民擔心會讓交通更容易阻塞，而且排水溝不易清淤，又髒又臭會影響排水防洪功能。

她說，南投市三和路、南陽路都封閉排水溝興建停車場，但停車率很低反而是路邊違停嚴重，縣府應該整頓違停，而非一直蓋停車場。而且排水溝流經市區，應成為城鎮之心，像台中市綠川綠美化後成為知名的親水景觀，南投卻反其道而行，違反環保生態潮流，且未來都市計畫中區域排水不准封蓋，因為難以清淤，為何不以河川為都市打造親水環境，設計光雕等設施，讓三塊厝排水成為南投市的發展重心。