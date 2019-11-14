日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



營造工程大缺工，彰化芳苑國中自辦技藝教育，為學生發展找出路，61歲師傅謝東閔5年多來帶學生實作泥作，國三生光是學「抹牆」就要練一學期，謝東閔說，營造業中的泥作技巧不易被機器取代，世界各地營造業都有需求。

彰化西南角地區的各所國中為增加學生技能，陸續開設符合市場需求的技藝班，大城國中有水電班、萬興國中有塗裝班，芳苑國中則有泥作班，泥作般的學生通過測驗後，還能透過專案招生，免試銜接到二林工商的裝潢技術科，國高中的泥作課程都是由二林師傅謝東閔指導。

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謝東閔19歲就與胞兄投入營建工程，在工地裡打滾40年已十項全能，但左手因職業傷害萌生退意，5年多前到芳苑國中擔任泥作班的老師，學校經由「台灣行動菩薩助學協會」協助，搭建泥作實習空間，謝東閔說，泥作技術需時間累積，過去都是直接進到工地由師傅帶入門，必須從打雜、搬料開始，很難快速學到技術。

但現在營造業缺工嚴重，台中模板工開出一天2800元薪水還找不到人，過去打漿、拌土都需要人工，現在輕鬆不少，但更講求拿抹刀的技術。

謝東閔也說，傳統工地文化不佳的刻板印象，也會讓家長不願讓孩子學技術，但現在工地環境都講求安全整潔，他上課也會灌輸學生不抽菸不吃檳榔的習慣，芳苑國中許多畢業生現在已在職場上有不錯表現，他會持續傳授經驗給學生。