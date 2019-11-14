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到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處與業者店家合作，設立20處「借問站」。其中，台中市和平區梨山風景區目前正值賞楓季，蘋果結實纍纍，開放採果，吸引遊客旅遊，旅館、民宿一房難求，和平區設置5處借問站，包括谷關的和平區農會農特產展售中心，全家超商和平新谷關店，以及梨山的福壽山農場、統一超商梨山門市、統一超商環山門市，不但有專人提供旅遊諮詢服務，還可索取散步地圖摺頁、借洗手間、以及單車族打氣筒及簡易維修設備，受遊客歡迎。

參山處長柯建興說，參山處為發揮台式熱情，去年設置2處借問站，今年新設18處，明年目標25處，借問站可以免費借用WiFi、洗手間、飲水機、手機臨時充電等服務，提供單車族打氣筒及簡易維修設備，另外有散步地圖摺頁，納入周邊「食宿遊購行」等資訊，一張地圖讓遊客玩透透。

退輔會福壽山農場場長巫嘉昌說，福壽山農場只有62間房間，開放3個月前網路訂房，到年底都客滿，過去有遊客不了解梨山地理位置，詢問梨山在哪一縣市？火車可以到嗎？與參山處合作開設置借問站，旅客從中獲得交通資訊，還可以掌握旅遊訊息。

例如來梨山一定要到福壽山農場看超過60歲的「蘋果王」，也就是蘋果樹上共嫁接43種蘋果品種，結實纍纍，一旁還有蘋果王子、「梨王」等，另外，各月有不同花況，從3、4月起的蘋果花、桃花、李花串連，秋天賞楓，11月來採蘋果等，相當實用。

統一超商梨山門市店長詹鈞凱說，梨山地區旅館、民宿因賞楓、採蘋果，假日都客滿，該門市旁民宿連平日周一到周三也都客滿，由於該門市是通往武嶺的中繼站，吸引開車、搭遊覽車遊客、重機、單車族下車休憩，詢問最多是路況，以及賞遊景點，很多單車族在此集結，有提供打氣筒及簡易維修設備等服務。

台中市和平區退輔會福壽山農場開放採蘋果，場長巫嘉昌示範正確採果。記者趙容萱／攝影
台中市和平區退輔會福壽山農場開放採蘋果，場長巫嘉昌示範正確採果。記者趙容萱／攝影
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參山國家風景區管理處今年新設立18處借問站，圖為台中市和平區農會農特產展售中心與...
參山國家風景區管理處今年新設立18處借問站，圖為台中市和平區農會農特產展售中心與隔鄰的全家超商借問站，提供遊客旅遊諮詢等服務。記者趙容萱／攝影
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參山國家風景區管理處今年新設立18處借問站，圖為台中市和平區農會與隔鄰的全家超商...
參山國家風景區管理處今年新設立18處借問站，圖為台中市和平區農會與隔鄰的全家超商共同設置的借問站，入口處懸掛借問站標示（右上方）。記者趙容萱／攝影
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台中市和平區退輔會福壽山農場楓紅，吸引遊客賞楓。記者趙容萱／攝影
台中市和平區退輔會福壽山農場楓紅，吸引遊客賞楓。記者趙容萱／攝影
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台中市和平區退輔會福壽山農場開放採蘋果，圖為福壽山農場必到景點「蘋果王」，蘋果樹...
台中市和平區退輔會福壽山農場開放採蘋果，圖為福壽山農場必到景點「蘋果王」，蘋果樹上嫁接43個蘋果品種結實纍纍，吸引遊客拍照留念。記者趙容萱／攝影
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