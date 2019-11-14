到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



交通部觀光局參山國家風景區管理處與業者店家合作，設立20處「借問站」。其中，台中市和平區梨山風景區目前正值賞楓季，蘋果結實纍纍，開放採果，吸引遊客旅遊，旅館、民宿一房難求，和平區設置5處借問站，包括谷關的和平區農會農特產展售中心，全家超商和平新谷關店，以及梨山的福壽山農場、統一超商梨山門市、統一超商環山門市，不但有專人提供旅遊諮詢服務，還可索取散步地圖摺頁、借洗手間、以及單車族打氣筒及簡易維修設備，受遊客歡迎。

參山處長柯建興說，參山處為發揮台式熱情，去年設置2處借問站，今年新設18處，明年目標25處，借問站可以免費借用WiFi、洗手間、飲水機、手機臨時充電等服務，提供單車族打氣筒及簡易維修設備，另外有散步地圖摺頁，納入周邊「食宿遊購行」等資訊，一張地圖讓遊客玩透透。

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退輔會福壽山農場場長巫嘉昌說，福壽山農場只有62間房間，開放3個月前網路訂房，到年底都客滿，過去有遊客不了解梨山地理位置，詢問梨山在哪一縣市？火車可以到嗎？與參山處合作開設置借問站，旅客從中獲得交通資訊，還可以掌握旅遊訊息。

例如來梨山一定要到福壽山農場看超過60歲的「蘋果王」，也就是蘋果樹上共嫁接43種蘋果品種，結實纍纍，一旁還有蘋果王子、「梨王」等，另外，各月有不同花況，從3、4月起的蘋果花、桃花、李花串連，秋天賞楓，11月來採蘋果等，相當實用。