彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化市大埔派出所新建工程複驗後終於完成驗收作業，縣警察局移交給彰化分局進一步辦理派出所冷氣、電腦、辦公設備安裝工程；彰化分局副分局長蕭啟東今天說，最快可在明年初先進駐員警，等農曆新年後再擇期舉辦啟用儀式。

大埔派出所位在彰化市仁愛東街，縣府編列5398萬元興建，去年5月動工；員警進駐後，位在彰化市區的中華路派出所將裁併到民族路派出所，現址將改作彰化交通分隊辦公廳舍。

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彰化市「蛋黃區」原有以中正路、中華路、民生路、民族路等路為名的派出所，４所的距離都相距不遠，昔日基層員警流傳找人關說調動時，會帶上一句話「只要有『路』的派出所就好」；如今中正路派出所鄉遷移到後火車站的西勢路後，已把「路」拿掉，變成中正派出所，明年初，中華路派出所併入民族路派出所後，將變成歷史名詞，這是彰化市派出所有史以來最大的變革。

蕭啟東說，目前中華所轄區有中央、民權、富貴、光華、大同、永生、福安、萬壽、永福里等9個，畫分16個警勤區，人口約9千多人，除所長外，有24名員警。未來將全部併入民族路派出所，現任所長黃登貴應該是中華路派出所最後一任所長。

位在彰化市民族路上的民族所有延平、延和、成功、彰安、西安、南瑤、南興等7個里，畫分30個警勤區，約4萬4千多人口，所長是林健民，現有36名員警。蕭啟東說，警方初步規畫，未來大埔所成立後，民族路出所只保留彰安、西安等2個里，其餘5個里人口數3萬8千多人，調整為大埔所轄區。