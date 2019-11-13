善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗
2019-11-13 19:42
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
2019台南胡麻季產業文化活動本周六、日在善化農會登場，除農會全系列產品9折優惠等一連串好康，還有來自梨山蜜蘋果、甜柿、高麗菜、高山茶展售活動，熱鬧可期。
農會今天召開記者會說明活動內容，農會總幹事洪錦秀說，農會今年以「善化好食堂」為主題，安排一連串胡麻料理現場烹飪教學，11月16、17 日活動2天都準備1000份麻油雞、1000份芝麻拌麵等胡麻料理，讓民眾免費品嘗，現場也有棉花糖製作、胡麻榨油等DIY。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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她指出，其實胡麻不只冬令進補，夏季食用不錯，不會有燥熱感，農會的胡麻相關產品，更是品質保證，除胡麻油、胡麻清油外，胡麻粉與芝麻拌麵，更是農會產品銷售的前兩名，而今年推出的光文糕，芝麻內餡滿滿的香氣，更受消費者青睞。
另外原本定價每盒290元的光文糕，兩天胡麻節期間，接受外界預訂，每盒只要250元，因工序繁複，農會每天最多只能生產300盒，而活動期間購買胡麻農產品滿300元即可參加抽抽樂，通通有獎外，當天也邀請知名部落客「阿春仔in台南」開直播互動、推廣善化胡麻。
這次胡麻節活動也安排青農市集，更與中部山區蔬果業者合作進行優惠展售，現場展售當季蜜蘋果、甜柿、梨山茶、高麗菜等，消費滿600元，送梨山茶包10包，滿1500元送高麗菜1顆，滿3000元梨山茶2兩，消費者不用大老遠上山，就能買到山區優質農產品。
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