南投山路投70線採棧橋式設計 只為降低環境破壞
2019-11-13 17:58
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣埔里鎮投70線是當地往返仁愛鄉中正村的替代道路，但因路幅狹窄，縣府今年向中央爭取並獲逾8000萬元拓寬，但有居民憂心工程開挖山壁，恐影響水土保持造成崩塌釀災；縣府則澄清，施工多採棧橋式設計，民眾毋須過度憂心。
縣府指出，投69線是埔里麒麟里通往仁愛中正村的主要幹道，但該道路沿途多狹窄彎道，甚至有2處大型髮夾彎，也不利大型車輛行駛；反觀同樣通往中正村的投70線較平坦筆直，但因其中有800多公尺道路狹窄，寬度僅3至6公尺不等，會車不易。
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為提高交通安全性因此規畫將投70線納入生活圈道路，經立委馬文君向中央爭取執行道路拓寬工程，今年獲核定9000多萬元，縣府則以8650萬元發包，但地方居民憂心該道路位於山區，若開挖山壁拓寬，將影響該地區水土保持恐致崩塌。
對此，縣府說明，規畫工程時已針對環境納入考量，欲拓寬800多公尺有743公尺採取類似懸臂式施工的棧橋式設計，而該工法施用在鹿谷道路工程，就是希望盡量不破壞山坡地水土保持，也避免開挖道路邊坡，因此民眾不用過度擔心。
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