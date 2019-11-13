台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市旱溪進行整治後，除了中興大學旁的康橋成為景點，將再增設「雲橋」及「彩橋」兩座人行景觀橋。圖／市議員林德宇提供 分享 facebook 台中市旱溪進行整治後，除了中興大學旁的康橋成為景點，目前進行中的「水環境及鄰近區域設施改善工程」除了改善水質外，將再增設「雲橋」及「彩橋」兩座人行景觀橋，預計明年6月完工後，將再為大里旱溪排水再添美景。

立法委員何欣純、市議員林德宇、李天生下午邀集水利署第三河川局至施工現場了解進度，大里區樹王里長陳俞樺、永隆里長林士元及地方人士都到場關心。

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負責施工的台中市政府水利局人員簡報指出，本次改善工程總經費1.7億，其中水利園區、雲橋及彩橋經費6300多萬刻正施作當中，期許未來打造適宜親水的河岸空間，提升旱溪水質與水利園區使用效益，並有效整合積善橋至中投公路間水岸藍帶。

兩座景觀橋設皆為總長58米、寬度4.5米，下個月月將開始施作照明並種植植披，預計明年6月完工。