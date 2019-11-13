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台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市旱溪進行整治後，除了中興大學旁的康橋成為景點，將再增設「雲橋」及「彩橋」兩...
台中市旱溪進行整治後，除了中興大學旁的康橋成為景點，將再增設「雲橋」及「彩橋」兩座人行景觀橋。圖／市議員林德宇提供
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台中市旱溪進行整治後，除了中興大學旁的康橋成為景點，目前進行中的「水環境及鄰近區域設施改善工程」除了改善水質外，將再增設「雲橋」及「彩橋」兩座人行景觀橋，預計明年6月完工後，將再為大里旱溪排水再添美景。

立法委員何欣純、市議員林德宇、李天生下午邀集水利署第三河川局至施工現場了解進度，大里區樹王里長陳俞樺、永隆里長林士元及地方人士都到場關心。

負責施工的台中市政府水利局人員簡報指出，本次改善工程總經費1.7億，其中水利園區、雲橋及彩橋經費6300多萬刻正施作當中，期許未來打造適宜親水的河岸空間，提升旱溪水質與水利園區使用效益，並有效整合積善橋至中投公路間水岸藍帶。

兩座景觀橋設皆為總長58米、寬度4.5米，下個月月將開始施作照明並種植植披，預計明年6月完工。

另外，該段改善工程也設計了眺望平台、景觀生態池、綠林廊道及夜間照明，充分結合水利、景觀、人文、休憩，將其合而為一，為大里區打造豐富且美麗的樣貌。

台中市旱溪持續進行整治，地方人士今前往了解最新進度。圖／市議員林德宇提供
台中市旱溪持續進行整治，地方人士今前往了解最新進度。圖／市議員林德宇提供
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水質台中市

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