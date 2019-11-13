口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



民進黨彰化縣第一選區立委參選人陳秀寶今天化身在地美食導遊，帶著行政院副院長陳其邁大啖鹿港小吃，陳其邁讚譽有加，打趣說「鹿港有這麼多美食，打算要搬到鹿港來住了！」

陳秀寶要用美食讓中央重視在地行銷，中午引領著陳其邁、民進黨彰化縣黨部主委邱建富，一連品嘗了王罔麵線糊、鹿港肉羹泉、達可茶郊和朝和餅舖等在地美食，陳其邁還拉著塑膠袋懸空，抬著頭伸著脖子，體驗了鹿港不用碗的麵線糊吃法，他笑說，「這真的是高難度，連吃法都有在地吃法。」

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陳其邁對鹿港肉羹泉稱讚不已，尤其是店家特色「豬肉炸」，陳其邁表示，「過去從來沒有吃過，這比鹹酥雞還要香。」

最後二站則來到達可茶郊和朝和餅舖，陳其邁品嘗了鹿港在地品牌的茶飲，以及朝和餅舖的國宴茶點「鳳凰酥」和在地特色「口酥餅」，都讓陳其邁是讚不絕口，買了好幾盒糕餅回去當伴手禮。