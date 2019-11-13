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選前倒數陳其邁視察彰化建設 里長反應沙塵、路不平

2019-11-13 17:10聯合報 記者林敬家／即時報導

行政院副院長陳其邁今天到彰化縣關心中央施政建設，彰化萬興溪排水系統常因下游段台糖蔗園土堤雜草阻塞，造成農田與聚落淹水，水利署規劃設計興建萬興滯洪池與第四放水路滯洪池，但施工這一年來居民反應塵土飛揚，施工車輛進出導致路面破損，陳其邁下午視察，要求協助改善。

立委洪宗熠說，第四放水路滯洪池與萬興滯洪池建設有助解決芳苑、二林、溪州與埤頭等鄉鎮的水患問題，分別將在今年12月與明年3月完工。陳其邁現場指示水利署要做好綠美化工作，大永里長莊明章反應居民對日後滯洪池堤防安全的顧慮，他也援引高雄經驗，強調滯洪池均有閘門設計，放水調節都有管理、處置的機制，不會對下游民眾生命財產造成威脅。

梅芳里長吳朝樫向行政院陳其邁陳情，表示施工車輛進出導致路面破損，影響居民行的安全，洪宗熠向水利署建議提供暫時性修復，日後完工後再統一進行道路復舊改善，也建議第四河川局加強灑水，避免土塵飛揚，盼政府給予地方環保清潔隊與志工些許補助，以利工程區域的清潔與維護。

東勢里長傅精用也說，因為滯洪池施工，農民覺得原先抽取地下水灌溉的水井都抽不到水，水利署長賴建信表示，極端氣候台灣下雨天數減少，才導致地下水源不足，日後滯洪池興建完成，將有效涵養地下水層，可以補足地下水，減緩沿海地區的地層下陷問題。

第四放水路滯洪池與萬興滯洪池建設可望在今年底與明年3月完工。記者林敬家／攝影
第四放水路滯洪池與萬興滯洪池建設可望在今年底與明年3月完工。記者林敬家／攝影
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行政院副院長陳其邁今天視察萬興滯洪池。記者林敬家／攝影
行政院副院長陳其邁今天視察萬興滯洪池。記者林敬家／攝影
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滯洪池地下水陳其邁

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