記錄魯班公獎達人故事 中市府彙集成書

2019-11-13 16:57 中央社 台中13日電



台中市政府自民國105年起舉辦巧聖仙師魯班公獎選拔活動，為了記錄23組27名匠師、達人、新秀冠軍傳承傳統技藝的故事，市府將這些感人故事彙集成書，並於今天發表。

「巨匠之風─魯班技藝傳承的台中故事」專書及微電影完成後，今天在市府舉行新書發表會，並邀請匠師及職人到場分享學習技藝的點滴。台中市勞工局長吳威志表示，5月競賽期間親眼見證每項職類參賽者專注認真的態度，令人感動。

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巧藝大師黃連成以數十年青春換取紮實的泥作技術，之後為補足學識上的不足，又回學校拚命學習。他說，以前要學一項技術至少需投入7年以上苦工夫，很多老師傅因此錯過就學時機，但他深信「技術是國家之根，學術是國家之本」，兩者必須相輔相成，國家才能有好的發展。

「因為技術是會隨時更新的，我覺得要保持學習的態度，才會變得和別人不一樣。」美髮設計職類新秀第一名寧芷芸表示，面對客人時，她會先溝通了解對方的喜好與風格，在這個行業，資歷與人脈都很重要，徒有技術卻不擅與客人溝通，並非一個好的設計師。

自行車組裝職類新秀第一名陳弘育則是先天只有一顆腎，雖然對生活沒有影響，然而每半年就得回醫院追蹤，而且他自小體弱多病，身高179公分，體重卻只有50多公斤。

陳弘育目前是高工機械科3年級學生，口頭禪「還好啊」代表了他的樂觀態度，已經準備好邁步向前，比賽也是他升學最需要的武器。

陳弘育認為，自己學科很不好，但透過比賽得名的加分就有機會上好學校。未來希望考上雲林科技大學或虎尾科技大學，「我想離開台中，到外面讀書，見見世面」。