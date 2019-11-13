國小老師們到台中沙轆窯學陶藝 學習「樂陶陶」

2019-11-13 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市沙鹿區文光國小38位老師今天到沙轆窯工作坊學陶藝，台中市政府推動陶藝教學種子學校，老師進修學陶藝，明天沙鹿國中義工媽媽也會到沙轆窯工作坊學習，工作坊負責人陳維銓則安排時間自己到學校教學生，讓陶藝在師生學習中傳承、推動，師生們在陶藝學習過程中「樂陶陶」。

沙轆窯工作坊負責人陳維銓是台中市陶藝文化協會理事長，他說陶是海線重要產業之一，他推動地方文化特色28年來，在地方深根教學也推廣教學，在自己母校文光國小擔任96年度家長會長，至今在學校推動社團和課程教育，希望努力推動地方文化，讓海線的陶藝特色深耕，讓學生們的陶藝作品黏貼在學校各角落。

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文光國小全校學習陶藝，在彈性教學的美勞課中，由陳維銓到學校教學，一年級捏塑貓頭鷹，二年級陶魚揑塑，三年級花卉課程捏塑，四年級禪繞畫陶板雕刻