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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

台中公立八成泳池虧損 運動局：調整委外營運模式

2019-11-13 16:09聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市20處市立游泳池營運中，不過107有15處出現營運虧損，虧損金額達1981多萬元，遭審計處糾正。市議員李天生今天質詢要求市府運動局檢討改善，市立游泳池多設備老舊，應提昇營運效益，減少公庫虧損。運動局表示，未來全市游泳池將調整委外營運方式。

李天生說，出現營運虧損分別是東峰、大雅、梧棲、大里、三德、大肚、烏日、新社、霧峰、東勢、沙鹿、太平、三信、石岡、烏日溫水；其中虧損金額最高的是烏日溫水游泳池計405萬多元，其次是霧峰體健中心，計270多萬元，排名第三的是東峰游泳池，計250多萬元。

李天生表示，市立游泳池設備老舊，除幾條水道及簡單淋浴設備外，並沒有SPA、烤箱等設施，加上環境不夠明亮乾淨，比不上民間私立游泳池，無法吸引民眾上門。此外，多數市立游泳池沒有溫水，每年只營運幾個月，深秋後就關門，經營不易，同時基於市立游泳池為公益性質，不重視營利，票價便宜，因而虧損連年。

運動局表示，台中市立游泳池透過結合鄰近學校、消防局、地方體育運動總會水上活動相關單項委員會合作，舉辦游泳教學及救生訓練、防溺水宣導與各級選手培訓等活動提高游泳池使用率。

未來全市游泳池將調整委外營運方式，並依各區泳池需求逐步標租委外，增進營運收入，並將配合新建國民運動中心研擬退場機制。

市議員李天生指出，公立泳池八成虧損，要求改善。圖/李天生提供
市議員李天生指出，公立泳池八成虧損，要求改善。圖/李天生提供
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台中公立泳池虧損連連，議員要求運動局檢討。圖/李天生提供
台中公立泳池虧損連連，議員要求運動局檢討。圖/李天生提供
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台中市梧棲溺水

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