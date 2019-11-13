南投民眾落實環保 二手購物袋再使用站再添6站
2019-11-13 15:59
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
南投縣環保局推動購物袋循環再使用站，民眾熱烈響應，今年11月初再與縣內超級市場、果菜市場及觀光夜市合作，增設南投大盤大超市（南崗店、復興店）、 新三和黃昏市場；埔里鎮第三市場、埔里城觀光夜市；草屯鎮草鞋墩人文觀光夜市等6處購物袋循環再使用站，提供忘記帶購物袋的民眾免費取用二手環保購物袋，為環保共盡心力。
環保局長方信雄表示，塑膠不易分解對環境危害日益嚴重，根據環保署統計，平均每人每年要使用660個購物用塑膠袋，為能降低塑膠袋之使用量，環保局去年推出二手購物袋再使用站，在投市及埔里鎮家樂福等地試辦購物袋循環再使用站，成效良好，民眾配合度極高，今年擴大範圍，鼓勵民眾透過購物袋循環使用，落實減塑政策。
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新增6處「購物袋循環再使用站」，除希望讓民眾購物使用購物袋，降低塑膠袋之使用量外，也希望有更多賣場、市場甚至夜市自動來響應減塑政策，讓「自備、重複、少用」的減塑觀念更能落實於生活中，從源頭減塑。
環保局也表示，在各「購物袋循環再使用站」除提供民眾免費取用，，同時也歡迎大家將家中多餘之環保購物袋捐贈出來，分享給有需要的民眾使用，為鼓勵民眾取用或捐出購物袋，環保局也會不定期辦理環保宣導，提倡購物袋重複使用觀念，讓民眾減少塑膠袋使用。
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