石岡土牛滑冰場最低標漏洞百出又延宕 中市府：徹查並求償

2019-11-13 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



土牛滑冰場工程延宕品質差，市府要徹查。圖／王朝坤提供 分享 facebook 台中市議員王朝坤在議會教育文化業務質詢指出，石岡土牛溜冰場有諸多缺失，滑道隆起可能造成選手受傷，其他設施也出現破損，但他4月總質詢提過，不料廠商不但沒有修正，市府還額外放款25%工程經費。工程延宕至今逾半年，卻絲毫不見市府的作為「市府是否有落實審核機制」副市長楊瓊瓔表示會徹查。

王朝坤更質疑市府的招標及審核機制是否太過鬆散，竟然讓如此施工品質的廠商得標，他質疑市府其他公共工程品質。

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副市長楊瓊瓔也表示「立即展開徹查，這種施工品質是盧秀燕市長團隊完全不能接受的」她承諾市府會給民眾一個安全高水準的運動場地。

運動局表示，石岡土牛休閒運動公園溜冰場，去年10月底動工，原訂今年4月完工，運動局驗收時發現滑道面層隆起，施工單位多次改善未果，因此有關工程款項支付部分，已移請政風處及專家介入調查，將依契約要求包商改善並求償。

運動局並18日邀請台中市土木技師公會(技師)、台中市建築師公會(建築師)、查核委員及溜冰協會等專家學者共同研商召開後續執行檢討會議，檢討滑道面層材質釐清缺失，確實要求承商依據契約規定辦理改善，追究責任。