風災政策重創 南投廬山溫泉區沒落業者嘆無力遷移

2019-11-13 13:55 中央社 南投縣13日電



南投廬山溫泉區因風災及政策衝擊沒落，多年來未列官方溫泉季，可說「消失」在南投溫泉景區，業者表示，縣府雖推動埔里福興溫泉區輔導安置，但業者已沒能力再購地、建新館。

南投縣政府今天舉辦「南投溫泉季」記者會，歡迎全台遊客11月16日、23日、30日到北港溪、東埔、埔里三大溫泉區泡湯，但曾聞名全台的仁愛鄉廬山溫泉區，卻因風災摧毀及存在地滑風險，遭政府劃定為保護區及公告廢止廬山溫泉區後沒落至今，甚至在官方溫泉季活動中消失。

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民國97年辛樂克颱風、98年莫拉克颱風陸續重創廬山溫泉區，經濟部中央地質調查所發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度，恐怕會造成大規模山崩，掩埋山腳下的廬山溫泉區，加上官方政策衝擊，使得現今廬山溫泉區就連秋、冬季假日都顯得冷清。

記者日前實地探訪週末的廬山派出所前老街，發現販賣燒烤、炸物、農特產品商家仍有生意上門，勉強說得上熱鬧。

但當週日遊覽車團客離開後，廬山街道變得非常冷清，有商家向偶爾走過的遊客招攬生意說著「來幫阿姨開個市，算你便宜點」，也有餐廳連一桌客人都沒有，地標廬山吊橋更是久久才有人走訪。

在廬山打拚超過40年的廬山蜜月館大飯店總經理楊石生，曾見證一個月可有700、800輛遊覽車團客來訪的高峰期，但如今就連11月、12月，可能單月都僅有百輛遊覽車，夏季連假日也沒人來。

他說，縣府推動埔里福興溫泉區要安置廬山溫泉業者，但許多人身家都在這，根本沒能力可再購地、興建新館，目前只能先撐著經營。