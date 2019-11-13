1通電話申請搞定 台中長照使用最高是這項

2019-11-13 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市沙鹿區86歲陳阿公罹大腸癌臥床，原本由兒子「阿傑」全天候照顧，經申請長照服務後，有照服員到府服務，陳阿公可以洗上舒服的熱澡，阿傑得以獲喘息，還可打零工，減輕家中負擔。台中市衛生局統計，截至今年9月，台中市長照服務使用率最高是居家照顧服務，約占78%。

台中市衛生局說明，自長照法在106年實施，進入長照2.0時代，長照服務可分為居家照顧、日間照顧、家庭托顧、機構服務等4大項，統計今年截至9月底止，台中市共有1萬5324人申請使用長照2.0服務，其中又以居家照顧服務使用率最高，共有1萬1995人使用，約占78%；日間照顧占6.4%，家庭托顧0.3%，機構服務約占15%。

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台中市衛生局指出，居家服務包括協助床上擦澡或洗澡、如廁或更換尿布、翻身拍背、加熱飯菜或備餐、餵食或灌食、陪同外出、陪同就醫、家務協助（針對失能者主要居家生活空間清理）、代購或代領或代送服務、協助依照藥袋指示將藥物置入藥盒等。

台中市衛生局長曾梓展提醒民眾，台中市政市積極推動長照2.0，凡家中有失能、失智患者，日常生活若需他人協助，可撥打1966長照專線，由台市府衛生局照顧管理專員到府評估，協助失能、失智患者善用長照資源並獲得妥善照顧。