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1通電話申請搞定 台中長照使用最高是這項

2019-11-13 12:55聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市沙鹿區86歲陳阿公罹大腸癌臥床，原本由兒子「阿傑」全天候照顧，經申請長照服務後，有照服員到府服務，陳阿公可以洗上舒服的熱澡，阿傑得以獲喘息，還可打零工，減輕家中負擔。台中市衛生局統計，截至今年9月，台中市長照服務使用率最高是居家照顧服務，約占78%。

台中市衛生局說明，自長照法在106年實施，進入長照2.0時代，長照服務可分為居家照顧、日間照顧、家庭托顧、機構服務等4大項，統計今年截至9月底止，台中市共有1萬5324人申請使用長照2.0服務，其中又以居家照顧服務使用率最高，共有1萬1995人使用，約占78%；日間照顧占6.4%，家庭托顧0.3%，機構服務約占15%。

台中市衛生局指出，居家服務包括協助床上擦澡或洗澡、如廁或更換尿布、翻身拍背、加熱飯菜或備餐、餵食或灌食、陪同外出、陪同就醫、家務協助（針對失能者主要居家生活空間清理）、代購或代領或代送服務、協助依照藥袋指示將藥物置入藥盒等。

台中市衛生局長曾梓展提醒民眾，台中市政市積極推動長照2.0，凡家中有失能、失智患者，日常生活若需他人協助，可撥打1966長照專線，由台市府衛生局照顧管理專員到府評估，協助失能、失智患者善用長照資源並獲得妥善照顧。

阿傑表示，他全天候照顧爸爸，但不懂照顧技巧，無法帶爸爸到浴室洗個舒服的澡，只能擦澡，加上沒人替手，體力耗竭，壓力大，還好經朋友介紹，申請長照服務，經由台市府衛生局照顧管理專員到府評估爸爸的需求後，居家服務人員每周到住家幫爸爸從床上移到便盆椅，並推到浴室沐浴，還有按摩關節、推輪椅到戶外散步，他得以打零工，來不及返家，居服員協助烹煮晚餐，相當感謝。

陳阿公接受居家照顧服務，由居家服務人員到宅，協助陳阿公洗熱水澡，並且幫陳阿公按摩...
陳阿公接受居家照顧服務，由居家服務人員到宅，協助陳阿公洗熱水澡，並且幫陳阿公按摩關節。圖／台中市衛生局提供
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陳阿公（右）接受居家照顧服務，由居家服務人員（左）到宅，協助陳阿公從床上挪到便盆...
陳阿公（右）接受居家照顧服務，由居家服務人員（左）到宅，協助陳阿公從床上挪到便盆椅，方便推到浴室洗熱水澡。圖／台中市衛生局提供
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陳阿公接受居家照顧服務，由居家服務人員到宅，居家服務人員協助陳阿公從床上挪到便盆...
陳阿公接受居家照顧服務，由居家服務人員到宅，居家服務人員協助陳阿公從床上挪到便盆椅，方便推到浴室洗熱水澡。圖／台中市衛生局提供
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衛生局長照台中市

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