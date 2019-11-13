南投綠資源回收評鑑 雲品溫泉酒店拿下特優等
2019-11-13 12:52
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
南投縣針對縣內合格旅宿業者進行綠色產業資源回收評鑑，結果由日月潭雲品溫泉酒店拿下特優等，而杉林溪森林生態渡假園區、妖怪村主題飯店、兩腳詩集民宿則獲優等，甲等有山慕民宿、LOOK路殼民宿等六家業者獲獎。
環保局指出，綠資源回收評鑑是針對全縣合法登記旅宿業，透過公開報名徵選後進行兩階段評鑑，以環境綠美化、低碳節能、資源回收及源頭減量、綠色消費、環保創新等5大面向，邀請專家學者至現場考核，並給予專業建議，考評。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
獲特優等的雲品溫泉酒店除了在資源回收績效表現優異外，更有相關特殊環保亮點作為，如在客房內不使用瓶裝水，改用氣泡水提供盛裝，以減少一次性容器使用，集集兩腳詩集民宿的落葉堆肥再利用及商品化，減少環境髒亂之外更能透過將堆肥轉化為環保酵素達到資源循環的目的。
最美的杉林溪森林生態渡假園區，則落實節能減碳目標，提供電動遊園車等；獲獎飯店民宿均有熱泵系統轉換減少能源消耗外，業者也為提倡環保住宿，不定期均有環保優惠入住專案，民眾可上飯店民宿官網參考或電話洽詢最新專案。
留言