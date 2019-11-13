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南投綠資源回收評鑑 雲品溫泉酒店拿下特優等

2019-11-13 12:52聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣針對縣內合格旅宿業者進行綠色產業資源回收評鑑，結果由日月潭雲品溫泉酒店拿下特優等，而杉林溪森林生態渡假園區、妖怪村主題飯店、兩腳詩集民宿則獲優等，甲等有山慕民宿、LOOK路殼民宿等六家業者獲獎。

環保局指出，綠資源回收評鑑是針對全縣合法登記旅宿業，透過公開報名徵選後進行兩階段評鑑，以環境綠美化、低碳節能、資源回收及源頭減量、綠色消費、環保創新等5大面向，邀請專家學者至現場考核，並給予專業建議，考評。

獲特優等的雲品溫泉酒店除了在資源回收績效表現優異外，更有相關特殊環保亮點作為，如在客房內不使用瓶裝水，改用氣泡水提供盛裝，以減少一次性容器使用，集集兩腳詩集民宿的落葉堆肥再利用及商品化，減少環境髒亂之外更能透過將堆肥轉化為環保酵素達到資源循環的目的。

最美的杉林溪森林生態渡假園區，則落實節能減碳目標，提供電動遊園車等；獲獎飯店民宿均有熱泵系統轉換減少能源消耗外，業者也為提倡環保住宿，不定期均有環保優惠入住專案，民眾可上飯店民宿官網參考或電話洽詢最新專案。

妖怪村主題飯店致力店內資源回收，獲南投縣綠色產業資源回收評鑑優等。記者黑中亮／攝...
妖怪村主題飯店致力店內資源回收，獲南投縣綠色產業資源回收評鑑優等。記者黑中亮／攝影
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日月潭雲品溫泉酒店獲南投縣綠色產業資源回收評鑑特優等。記者黑中亮／攝影
日月潭雲品溫泉酒店獲南投縣綠色產業資源回收評鑑特優等。記者黑中亮／攝影
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杉林溪森林生態渡假園區落實節能減碳，提供電動遊園車，獲南投縣綠色產業資源回收評鑑...
杉林溪森林生態渡假園區落實節能減碳，提供電動遊園車，獲南投縣綠色產業資源回收評鑑優等。記者黑中亮／攝影
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民宿資源回收溫泉

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