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奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口區段今年經常性遇雨就淹，經查研判應是水溝堵塞所致，因無法使用機具開挖，清潔隊改以人工清除，沒想到「排水溝堪比垃圾場」，甚至清出一袋袋的垃圾，髒亂程度令人咋舌，也讓清潔隊員超傻眼！

埔里公所指出，北梅里八德路至仁愛路是鎮內重點商圈，除有多家大型娛樂場所，入夜後小吃攤商林立，相當熱鬧，但今年幾乎逢雨就積水成災，當地里長林輝彰也接獲沿途商家反映廁所常阻塞不通，一查才發現整條路排水溝嚴重阻塞。

公所清潔隊近期排定清理，但經評估溝道狹窄無法用機具開挖，因此採取人工清除派員處理，打開溝蓋後映入眼簾並非髒水汙泥，而是塑膠袋、紙盒、零食包裝袋等，鑽入髒臭溝內清理更發現堵塞溝道的竟是一袋袋垃圾，狀況堪比垃圾場。

清潔隊就算已派遣3名人力仍耗費了一整個下午的時間才疏通排水溝，而從溝內搬出的大小不一的袋裝垃圾，經破袋檢查發現幾乎都是免洗杯、竹筷、罐裝啤酒塑膠包膜等，非一般居家用而多是營業垃圾，清出垃圾成堆景致則讓人直呼恐怖。

公所表示，初步研判是沿線商家關店後將垃圾暫放路邊，部分資源回收民眾從中撿取所需物品，把不要的垃圾隨手棄置水溝，導致垃圾隨雨水沖刷且流堵排水溝，清潔隊已要求商家避免將廢棄路堆放路旁，若未落實管理將依廢棄物清理法開罰。

南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口路段水溝堵塞，未料排水溝堪比垃圾場，甚至清出成袋垃圾...
南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口路段水溝堵塞，未料排水溝堪比垃圾場，甚至清出成袋垃圾，令人傻眼。圖／埔里鎮公所提供
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南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口路段水溝堵塞，未料排水溝堪比垃圾場，甚至清出成袋垃圾...
南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口路段水溝堵塞，未料排水溝堪比垃圾場，甚至清出成袋垃圾，令人傻眼。圖／埔里鎮公所提供
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埔里塑膠袋

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