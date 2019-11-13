奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里鎮八德路和仁愛路口區段今年經常性遇雨就淹，經查研判應是水溝堵塞所致，因無法使用機具開挖，清潔隊改以人工清除，沒想到「排水溝堪比垃圾場」，甚至清出一袋袋的垃圾，髒亂程度令人咋舌，也讓清潔隊員超傻眼！

埔里公所指出，北梅里八德路至仁愛路是鎮內重點商圈，除有多家大型娛樂場所，入夜後小吃攤商林立，相當熱鬧，但今年幾乎逢雨就積水成災，當地里長林輝彰也接獲沿途商家反映廁所常阻塞不通，一查才發現整條路排水溝嚴重阻塞。

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公所清潔隊近期排定清理，但經評估溝道狹窄無法用機具開挖，因此採取人工清除派員處理，打開溝蓋後映入眼簾並非髒水汙泥，而是塑膠袋、紙盒、零食包裝袋等，鑽入髒臭溝內清理更發現堵塞溝道的竟是一袋袋垃圾，狀況堪比垃圾場。

清潔隊就算已派遣3名人力仍耗費了一整個下午的時間才疏通排水溝，而從溝內搬出的大小不一的袋裝垃圾，經破袋檢查發現幾乎都是免洗杯、竹筷、罐裝啤酒塑膠包膜等，非一般居家用而多是營業垃圾，清出垃圾成堆景致則讓人直呼恐怖。