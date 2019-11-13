中區國稅局彰化分局宣導租稅抽獎 中獎名單出爐
2019-11-13 10:54聯合報 中區國稅局彰化分局宣導租稅抽獎 中獎名單出爐
財政部中區國稅局彰化分局舉辦「行動支付好便利」租稅宣導活動，第一重及第二重獎項近日完成抽獎，共抽出1,340名幸運中獎人，得獎名單可上活動官網查詢。
中區國稅局彰化分局表示，行動支付時代來臨， 7月推出統一發票推行暨「行動支付好便利」租稅宣導活動受到民眾熱烈支持，繼 10月1日公告2,000名早鳥獎幸運兒，第一重與第二重抽獎在律師見證下，已由電腦隨機抽出。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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本次抽獎活動獎項豐富，有iPhone Xs 256G、iPad wifi 128G、SAMSUNG Galaxy TAB A10.1(2019)WIFI、無線藍牙耳機、Garmin運動手錶、行動硬碟，及便利超商百元購物金等，吸引民眾踴躍參與。
中區國稅局彰化分局指出，得獎名單11月12日公布，主辦單位將以簡訊通知得獎者，另獲得第一重雲端發票獎及二重行動支付加碼獎的頭獎、貳獎、參獎得獎者，會同時寄發e-mail聯繫，請參加民眾密切留意收件。
民眾可上統一發票推行暨「行動支付好便利」租稅宣導活動專屬網站(http://einvoice.smartliving.com.tw/ )查詢中獎名單，如對租稅問題有疑義，可撥打免費服務電話0800-000-321洽詢。
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