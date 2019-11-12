躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣政府大力推校園種電，利用校舍屋頂種電，彰化縣校園種電校數比例已達96%，是全台最高，種電回饋金也超過一億元，不過去年簽約的一百座太陽光電風雨球場，因廠商認為躉售電價過低，不符成本，不願履約，縣府已與廠商終止契約，百座風雨球場蓋不成了。

彰化縣教育處長陳逸玲表示，縣府從104年就開始推校園種電，第一期(104到106年)廠商售電回饋比24.3%，有187所學校參與，校舍屋頂設置太陽能光電板發電系統，設置容量31.41 MWp，進帳已超過1億元，種電綠金全數回饋學校自由使用，第二期售電回饋比18%，共52所學校簽約，一、二期學校有重 複，參與 學校共有195所。

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由於校園種電回饋金是全數回饋給學校，學校可自行運用於教學環境改善、學生社團、甚至冷氣電費等，有多所學校至今回饋金都超過百萬元，縣府認為推動校園種電不僅是推動綠能，也能讓學校未來將有穩定的財源收入。

不過彰化校園種電第三期去年原已與廠商簽約將在各校設100座的結合棚架式太陽光電的風雨球場，預計總設置容量至少10MWp，售電回饋百分比3.5％，原定在109年8月底前完成所有風雨球場。

當時號稱縣府和各校不僅不必出約7億5000萬球場建設經費，因球場上方設太陽能板發電，又可賺到售電回饋金，且風雨球場可讓學生運動不必受風吹雨淋 ，但簽約至今連一座球場都還沒蓋。

教育處長張淑珠表示，去年簽定的100座太陽光電風雨球場因廠商於今年初表示躉售電價過低，不符成本，遲不願辦理簽約暨公證事宜，縣府已與「旭忠能源公司」終止契約， 廠商也面臨押標金500萬，履約保證金4000萬，可能被依違約沒入。