「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁
2019-11-12 19:26
聯合報 記者賴香珊
／即時報導
中央推動長照2.0政策，人力不足是全國普遍性困境，南投縣更因地廣山多、居住聚落零散或偏遠，衍生交通、據點佈建等問題，地方社福團體反應，中央有交通補助但不足，農村地區因農舍不能做長照，「家庭托顧」政策受限而盼放寬。
生活重建協會理事長邱慶禧指出，人力多少能透過「老顧老」勉力支持，但偏鄉交通不便，長輩就醫復健得搭溫馨巴士，但中央補助來回4趟，等於上半個月免錢，之後得要自費，但弱勢長輩沒錢，恐錯過黃金治療期，盼中央提高補助趟數。
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而多數偏鄉聚落零散，離社區據點遙遠，又沒大眾運輸可搭，中央因此透過「家庭托顧」支應長照，但愚人之友基金會提到，南投縣是農村地區，不少家庭托顧員的住家就是農舍，想申請成家托場域卻因農地農用、農舍不能做長照被打回票。
愚人之友基金會執行長李希昌說，礙於農地農用，農舍不能做長照，但對農民而言，農舍就是家，而在「家」（農舍）裡接受長照就是「家庭托顧」，農舍不能用照顧老農，等於堵死「農村家托長照」，盼中央透過解釋函令等方式鬆綁該法令。
對此，衛福部則表示，偏鄉交通接送量能不足，因此已與南投縣府研商提升量能計畫，同時開放非長照服務對象共同搭乘就醫，他們所支付的費用就能增加地方交通接送經費；至於農舍做長照問題則需跨部會研議，之後會找相關單位來協調。
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