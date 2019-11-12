C級長照站人力明年將減半 社區喊苦中央急放寬

2019-11-12 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



長照2.0政策上路快3年，南投縣因高齡化嚴重、地處偏遠等因素，長照人力缺口大，巷弄長照站加值人力計畫明年又將結束補助，承辦社區憂心陳情，經民代反映中央，衛福部次長蘇麗瓊今下鄉視察，宣布該計畫明年有條件放寬延續。

立委蔡培慧指出，中央推行長照2.0政策，衛福部為鼓勵社區據點申請設置C級巷弄長照站，研擬「巷弄長照站人力加值計畫」可申請補助1名專職人力，但該計畫今年底將結束，社區專職照顧壓力恐遽增，令承辦社區單位相關憂心。

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草屯鎮加老社區協會理事長洪詠財說，地方做長照人力缺口是問題，除仰賴社區志工投入，也需專職專業的社工師、照服員或居服員，先前據點和長照站能各申請1人，若結束補助，僅剩1名專職照顧人力顧6、70位長輩，真的太辛苦了！

南埔社區協會除面臨同樣困境，其理事長謝明原也提到，社區不像里長有里幹事幫忙，會內業務繁雜，現在還涵蓋長照，無給職的會務人員只能身兼數職，工作量大卻沒補助能補貼聘人處理行政庶務，盼中央補助人事津貼或設社區行政公職。

對此，蘇說，中央接獲蔡立委反映後即召集地方政府研商，決定延續該人力加值補助，但是有條件延續，僅供有臨托喘息服務的社區申請；行政上則運用中央補助業務費、臨托服務等收入且結合社區資源去僱員，中央也在研究簡化行政程序。