推廣原民文化 台中光復新村將設特色據點
2019-11-12 18:57
聯合報 記者黃寅
／即時報導
為推廣原住民文化，台中市政府將結合部落文創藝術、美食、生態旅行，在霧峰光復新村規劃設置「中原好物特色通路據點」，包括有部落商品展售區、文化展演區、原民時尚區等的銷售及展示據點。
中央原民會主委夷將‧拔路兒今由台中市府原民會主委林益陸陪同前往光復新村視察，他對於此計畫除了有銷售和展示點的「前店」，另也有統籌部落食、住、遊、購、行等面向多元生態旅程設計的「後廠」部分，表示希望能落實成真。
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夷將‧拔路兒指出，中央推動前店計畫，全國僅核定補助5個聚點，台中是其中一個，而且台中也爭取到扶植產業聚落的後廠補助，因此首站就先到台中視察。
他也前往正重建施工中的花東新村視察。市府原民會表示，市府已完成部分公共工程興建，目前正由慈濟基金會進行主體建築物施工，預計11月前完工，為原住民族人提供優質友善的宜居環境。
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