台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／即時報導



位於神岡區的台中市定古蹟「筱雲山莊」第三期修復竣工。這座「兩落多護龍」格局的四合院是清代舉人呂汝修的祖宅，建於清同治5年（西元1866年），至今已有150餘年的歷史。台中市文資處已開放筱雲山莊導覽服務，希望帶動潭子、神岡觀光文化。

「筱雲山莊」歷史悠久，清朝建築主體、筱雲軒及門樓民國88年5月17日指定為縣定古蹟；周邊亦有日治時期建築，也保留初建時期風貌，97年6月再公告指定南庭洋風日治建築「筱雲別館」增列併入古蹟本體；99年增列「筱雲山莊北庭建築」為古蹟本體。

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台中市文化局表示，105年再爭取文化部補助核定4千餘萬補助，中央出資近2.3千萬、市府編列1.8千萬，106年動工第三期修復左三護龍、迎賓樓、右二及右三護龍、景觀修復，其中以「迎賓樓」最具特色，位於門樓左前方，筱雲軒南側，高2層，面寬2開間，今年7月完工。

「筱雲山莊」是清代舉人呂汝修的祖宅，建於清同治5年（西元1866年），當年呂舉人的父親呂炳南，因奉養慈母，使歡娛晚年而特別興建。呂家富有，又好結交文士，一時名流雲集，名聞遐邇。

神岡呂家以書香傳家，後人在文化藝術造詣傳世，呂厚菴以詩名、呂孟津精於畫，擅畫駿馬、呂泉生以音樂聞名，名作《搖嬰仔歌》是台灣家喻戶曉的閩南語搖籃曲，「搖籃處」就是筱雲山莊。

文資處表示，至今全區可見清代、日治到現代的建築風貌，同時擁有「中國式」、「日式」2座風格不同的園林，保存相當完整，在台灣建築史是特例，具稀少性。

「迎賓樓」是筱芸山莊最具特色的主體，是當年呂家接待賓客場所，未來將適度開放參觀，讓遊客認識「筱雲山莊」歷史、格局，也宛如進入時光隧道，想像當年文人雅士聚集的熱絡。