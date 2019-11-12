目擊者亮照片指花博園區樹遭斷頭 台中市府:沒有砍樹

建築景觀師吳書原設計、策展台中花博后里森林園區，國內外獲獎眾多，卻發現耗資兩億元的森林園區已成廢墟，指台中市政府浪費公帑，台中市建設局則說是氣候乾燥才致植物枯萎，將再加強澆灌。不過有現場目擊者表示，該區植物明顯是被砍伐，木本植物都留下整齊切口，怎可能是自然枯萎，認為台中市府說法不實。

這位不願具名的目擊者表示，他當時還問在場的台中市府建設局人員怎麼回事，對方說是民眾反映該區雜草重生，蚊蟲很多，因此將植物清除，比較好維護。

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這位目擊者說，該區過去費心栽種的稀有植物，現在都已沒了，木本植物只剩人工砍伐的斷株，狼尾草等草本植物都已不見。他表示，如此景象，已非建設局現在再「加強澆灌」就可復原。

針對台中市府說法，吳書原出示照片，表示若只是天候乾燥使然，為何去年同一時間、同一地點、同樣入秋、少雨乾燥，該區就如此綠意盎然？

台中花博森林園區繼藝術家林舜龍等人公共藝術、發現館、探索館遭拆，到園區植物景觀也遭毀，讓花博地標、人氣裝置藝術「聆聽花開的聲音」創作團隊豪華朗機工也憂心自己作品。

豪華朗機工團隊成員張耿華表示，該作品原協議在花博結束後，由台中市政府繼續保管維護，但台中市府易主後，新市府一度說沒有預算維持，經他們力爭才維持至今。目前該作品在燈會期間，將轉移到交通部，燈會後則將再轉到台中市府，但未來會有何種命運也不知道。

他表示，每有國外團隊來台，看到該作品都會驚艷，希望未來就算要移走，也該妥當拆除，易地重設，別變成國際間大笑話。

台中市建設局則表示，森林園區正在籌辦台灣燈會，由市府根據交通部的規畫進行整理，原有的植栽會調整，但沒有砍樹，目前仍在施工中，直接與花博園區的照片比對並不公平。

建設局副局長陳永欣說，為了舉辦台灣燈會，花博園區的植栽需調整，不會跟花博園區完全相同；例如花博的遊客中心拆除後，將作為交通部燈會主燈的基地；「聆聽花開的聲音」機械花原本被植栽包圍，交通部希望機械花前方要設廣場，才會調整植栽範圍。