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彰縣肉鴨場確診高病原禽流感 撲殺694隻肉鴨

2019-11-12 18:42中央社 彰化12日電

烤鴨示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
烤鴨示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
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進入冬季，彰化縣芳苑鄉有間肉鴨場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，總計有694隻肉鴨被撲殺，彰化動防所今天指出，目前已進入禽流感高峰季節，呼籲養禽業者加強防疫工作。

彰化縣動物防疫所發新聞稿指出，動防所在11月7日進行鴨隻監測禽流感採樣工作，結果在芳苑鄉1間肉鴨場發現H5N2亞型高病原性禽流感病毒，雖然肉鴨還沒有出現禽流感症狀，但仍然進行清場消毒工作，撲殺場內的肉鴨。

彰化動防所長董孟治今天表示，在7、8月的時候，因為天氣不穩定等因素，有多間土雞、蛋雞以及肉鴨場等出現H5N2亞型高病原性禽流感疫情，不過從10月份開始，就不曾發生H5N2亞型高病原性禽流感疫情，直到這次採樣檢驗確診。

動防所呼籲，目前已進入禽流感流行的高風險期，養禽業者應落實防疫措施，避免家禽與候鳥接觸，將病原傳入禽場。

禽流感H5N2

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