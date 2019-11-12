挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



目前台中市有12處遺址文物區，針對考古遺址開發單位須負擔考古試掘評估費用，市議員陳政顯指出「文化資產保存法」要求在考古遺址區計畫開發土地，須先挖掘搶救遺址文物後始得進行開發，但地主得負擔試掘費用，政府坐享其成，建議市府應研議相關補償辦法及存放展示地點。

台中市文化資產處表示，依法令規定及中央函復內容，辦理遺址保存維護作業如考古試掘評估調查等因應措施所需費用，由開發單位負擔為原則並無疑義，此外，市府將活化再利用大里菸葉廠作為出土遺物典存空間，並評估籌設台中博物館進行後續展示推廣，妥善保存與展示出土的遺址文物。

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陳政顯指出，文化資產保存法要求在考古遺址區計畫開發土地，須先挖掘搶救遺址文物後始得進行開發，對於配合考古文資搶救的地主並無賠償與補助，對出土文物更沒有可妥善保存與展示的場所，建議市府應研議相關補償辦法及存放展示地點。

對此，文資處表示，考量民眾權益，該處今年5月24日函文建議文化部修正相關法規，以利實務執行，文化部於6月6日函復確認現行相關法規並無疑義，允諾於後續修法時再行研議。

文資處指出，台中市遺址歷年出土遺物現有存放地點包括國立自然科學博物館、中研院歷史語言研究所、暨南大學、成功大學等處，而台中市主要典存空間為牛罵頭遺址文化園區及大里菸葉廠。文資處已規劃進一步活化再利用大里菸葉廠，作為台中市考古遺址出土遺物典存空間，解決典存空間不足及管理問題。