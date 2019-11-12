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挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43聯合報 記者陳秋雲／即時報導

目前台中市有12處遺址文物區，針對考古遺址開發單位須負擔考古試掘評估費用，市議員陳政顯指出「文化資產保存法」要求在考古遺址區計畫開發土地，須先挖掘搶救遺址文物後始得進行開發，但地主得負擔試掘費用，政府坐享其成，建議市府應研議相關補償辦法及存放展示地點。

台中市文化資產處表示，依法令規定及中央函復內容，辦理遺址保存維護作業如考古試掘評估調查等因應措施所需費用，由開發單位負擔為原則並無疑義，此外，市府將活化再利用大里菸葉廠作為出土遺物典存空間，並評估籌設台中博物館進行後續展示推廣，妥善保存與展示出土的遺址文物。

陳政顯指出，文化資產保存法要求在考古遺址區計畫開發土地，須先挖掘搶救遺址文物後始得進行開發，對於配合考古文資搶救的地主並無賠償與補助，對出土文物更沒有可妥善保存與展示的場所，建議市府應研議相關補償辦法及存放展示地點。

對此，文資處表示，考量民眾權益，該處今年5月24日函文建議文化部修正相關法規，以利實務執行，文化部於6月6日函復確認現行相關法規並無疑義，允諾於後續修法時再行研議。

文資處指出，台中市遺址歷年出土遺物現有存放地點包括國立自然科學博物館、中研院歷史語言研究所、暨南大學、成功大學等處，而台中市主要典存空間為牛罵頭遺址文化園區及大里菸葉廠。文資處已規劃進一步活化再利用大里菸葉廠，作為台中市考古遺址出土遺物典存空間，解決典存空間不足及管理問題。

市府也委託專業團隊辦理「台中博物館籌設評估計畫」進行展示空間推廣，經調查評估目前擇定麻糍埔遺址等處基地，加以分析比較，將待經費籌措方向確定，再進行規劃後續事宜。

台中市議員陳政顯要求文化局檢討遺址開發地主須負擔試掘評估費用。記者陳秋雲/攝影
台中市議員陳政顯要求文化局檢討遺址開發地主須負擔試掘評估費用。記者陳秋雲/攝影
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遺址考古文物

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