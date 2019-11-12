空汙造就運動中心業績爆 議員批每坪月租11塊當冤大頭

2019-11-12 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



健身風潮加上台中空汙嚴重，全市國民運動中心都超夯，市議員張玉嬿、謝志忠今天指出，營運中的朝馬、北區的國民運動中心去年營業額6000、7000萬元以上，且持續成長。不過兩位議員認為換算定額權利金每坪每月租金竟僅11塊半，變動權利金收入是0，其他3處也「賤租」要求運動局硬起來重新審視權利金收取方式。

運動局表示，國民運動中心早在前市長胡志強丶林佳龍時已簽約委外，運動局會視營運狀況作為未來換約或招標的參考。

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張玉嬿、謝志忠說，國人健康觀念提高，運動健身人口持續增長，帶來商機，營運中的朝馬、北區國民運動中心營業額去年就高達約7000萬元，今年營收屢創新高，國運中心應還會夯下去。

西屯李先生表示，自己長期在朝馬國民運動中心健身，因長年空汙嚴重，他認為室內健身比在戶外當空氣清淨機好！

議員則批評，朝馬、北區國民運動中心總樓地板面積是3620、7171坪，一年的定額權利金分別是50萬、100萬元，每月營業額高達500丶600萬元，每坪每月租金平均11.5、11.6元，租金如此便宜，市府枉當「戇大頭。」

張玉嬿再批，變動權利金分別是兩運動中心營收5千萬、8千萬以上才能收取，北區營業額未到標準連兩年都0元，南屯去年也是0，朝馬最高僅收57萬元，市府只能眼睜睜的看著OT廠商獲利創新高，一再當冤大頭，實在太離譜。

謝志忠也質疑，施工興建的長春、大里、潭子運動中心也已簽下OT廠商，定額權利金僅100至150萬元，變動權利金卻要收入4300至4500萬元才能分紅，未來權利金收入勢必偏低，直斥這種合約明顯像在「照顧廠商。」