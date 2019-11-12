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花博園區淪廢墟？中市府：籌辦燈會施工中

2019-11-12 17:20聯合報 記者洪敬浤／即時報導

台中花博后里森林園區。記者余采瀅／攝影
台中花博后里森林園區。記者余采瀅／攝影
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台中花博后里森林園區傳出砍樹、景觀維護不當，遭批評淪為廢墟。台中市建設局表示，森林園區正在籌辦台灣燈會，由市府根據交通部的規畫進行整理，原有的植栽會調整，但沒有砍樹，目前仍在施工中，直接與花博園區的照片比對並不公平。

台中市建設局長陳大田說，市府邀請參與花博的設計師、建築師座談，討論花博到燈會的設計銜接，並探討城市整體的規畫設計，希望借重專家的意見，來帶動台中的城市美學。

台中花博落幕後，后里森林園區轉為2020台灣燈會主燈展區，由交通部觀光局與台中市政府共同規畫；近來不少參與花博的建築師、藝術家，批評市府將花博園區毀於一旦，拆除斥資設置的藝術品，園區植栽未妥善維護，甚至砍除木本、草本植物。

建設局副局長陳永欣說，為了舉辦台灣燈會，花博園區的植栽需調整，不會跟花博園區完全相同；例如花博的遊客中心拆除後，將作為交通部燈會主燈的基地；「聆聽花開的聲音」機械花原本被植栽包圍，交通部希望機械花前方要設廣場，才會調整植栽範圍。

陳永欣說，花博園區的植栽有調整，因為接下來要辦燈會，與花博不會完全相同，但絕對沒有砍樹，以目前施工中的狀況與花博開幕後的場景對比並不公平，建議等燈會開幕後，再來看園區整體狀況。

市府表示，花博機械花「聆聽花開的聲音」，當初由企業捐贈，並由藝術家打造，目前沒有對外展示，基本維護由市府負責；交通部把機械花規畫在燈會展演中，接下來將交給交通部維運，等到燈會結束後，市府會尋求企業認養、維護。

根據前市府規畫，台中花博閉幕後，后里森林園區將透過都市計畫，作為住商用地。台中市建設局表示，在都市計畫尚未通過前，森林園區將適度開放，供民眾休憩，也開放外界承租使用。

花博台灣燈會台中市

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