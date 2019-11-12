花博園區淪廢墟？中市府：籌辦燈會施工中

2019-11-12 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／即時報導



台中花博后里森林園區。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 台中花博后里森林園區傳出砍樹、景觀維護不當，遭批評淪為廢墟。台中市建設局表示，森林園區正在籌辦台灣燈會，由市府根據交通部的規畫進行整理，原有的植栽會調整，但沒有砍樹，目前仍在施工中，直接與花博園區的照片比對並不公平。

台中市建設局長陳大田說，市府邀請參與花博的設計師、建築師座談，討論花博到燈會的設計銜接，並探討城市整體的規畫設計，希望借重專家的意見，來帶動台中的城市美學。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台中花博落幕後，后里森林園區轉為2020台灣燈會主燈展區，由交通部觀光局與台中市政府共同規畫；近來不少參與花博的建築師、藝術家，批評市府將花博園區毀於一旦，拆除斥資設置的藝術品，園區植栽未妥善維護，甚至砍除木本、草本植物。

建設局副局長陳永欣說，為了舉辦台灣燈會，花博園區的植栽需調整，不會跟花博園區完全相同；例如花博的遊客中心拆除後，將作為交通部燈會主燈的基地；「聆聽花開的聲音」機械花原本被植栽包圍，交通部希望機械花前方要設廣場，才會調整植栽範圍。

陳永欣說，花博園區的植栽有調整，因為接下來要辦燈會，與花博不會完全相同，但絕對沒有砍樹，以目前施工中的狀況與花博開幕後的場景對比並不公平，建議等燈會開幕後，再來看園區整體狀況。

市府表示，花博機械花「聆聽花開的聲音」，當初由企業捐贈，並由藝術家打造，目前沒有對外展示，基本維護由市府負責；交通部把機械花規畫在燈會展演中，接下來將交給交通部維運，等到燈會結束後，市府會尋求企業認養、維護。

根據前市府規畫，台中花博閉幕後，后里森林園區將透過都市計畫，作為住商用地。台中市建設局表示，在都市計畫尚未通過前，森林園區將適度開放，供民眾休憩，也開放外界承租使用。