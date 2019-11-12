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921大震20年 議員：台中老校又漏又裂乾脆重建

2019-11-12 16:14聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市市議會今進行教育文化業務質詢，市議員林碧秀表示，921地震發生至今20年，原縣區就有百所學校損傷嚴重。她關心台中市老舊校舍耐震的補強情形。教育局長楊振昇表示，中市初評594棟須補強，明年全數完成。

台中市民國89年之前興建高中以下校舍，經耐震能力初步評估不足需補強改善594棟。教育局表示，目前已完成改善575棟、17棟施工中、2棟發包中，預計明年可全部完成補強。

教育局指出，台中市老舊校舍經詳評專業鑑定，屬耐震能力不足的校舍有62校、89棟，市府已函報教育部國民及學前教育署申請「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年度)」經費補助，預計總經費約6億8420萬元中，市府自籌款約為8210萬，待中央核定後，將持續辦理老舊校舍改建及補強工程。

台中市議員林碧秀指出，不少學校經過921大地震20年，必須早日重建。記者陳秋雲/...
台中市議員林碧秀指出，不少學校經過921大地震20年，必須早日重建。記者陳秋雲/攝影
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台中市教育局教育部

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